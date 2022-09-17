В Пентагоне предсказали очень тяжелые бои на Украине

Соединенные Штаты ожидают, что в Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

«Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта», – приводит слова бригадного генерала ВВС США ТАСС.

«Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе», – сообщил представитель Пентагона. «Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои», – добавил бригадный генерал ВВС США.

«И единственное, что может сделать его [конфликт] более коротким, – это ситуация, при которой российская сторона решит принять правильное решение и вывести с Украины свои силы, которые ее оккупируют», – выступил с утверждением пресс-секретарь Пентагона.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что Москва, проводя специальную военную операцию на Украине, не спешит, но выполняет основную задачу, которая остается неизменной. Он также подчеркнул, что специальная военная операция в Украине проводится, чтобы помешать Западу создать антироссийский анклав против России.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что глубокую озабоченность вызывает «открытая бравада администрации [США], включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления».

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