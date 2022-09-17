 

Развелись еще летом: Замученная изменами Брежнева ушла от бабника Меладзе

17.09.2022, 3:25, Разное
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Еще весной вокруг звездного семейства стали ходить тревожные разговоры: якобы, пара находится на грани развода. Причем слухи отчасти спровоцировала сама Вера Брежнева, внезапно покинув Россию и уехав за границу, при этом, поговаривают, что Константин Меладзе остался дома.

Свое мнение на этот счет решила высказать Катя Жужа, которая, судя по всему, знакома с ситуацией. В своем комментарии она буквально выставила известного режиссера настоящим бабником, потому что, как ей кажется, проблемы в браке начались именно из-за его измен, которые изрядно замучили блондинку. При этом светская львица отметила, что не претендует на истину.

По ее информации, Вера Брежнева и Константин Меладзе уже развелись, причем сделали это еще летом: мол, пара просто отказывается от комментариев на эту тему, потому что для обоих это не очень радостное событие.

К слову, ранее “Дни.ру” писали о том, что со слов журналиста Антона Суворкина экс-солистка “ВИА Гры” занимается оформлением гражданства другой страны, а домой к мужу приезжать не собирается. Как бы там ни было, точку в слухах об окончательном разрыве супругов могут поставить только они сами. Остается только ждать, когда Вера Брежнева и Константин Меладзе подтвердят или опровергнут эту информацию.


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