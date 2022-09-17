“Не спрашивая его”: молодая жена прибрала к рукам имущество Петросяна

О романе

возрастного Евгения Петросяна и молодой работнице его театра Татьяне Брухуновой

стало известно примерно в 2018 году. Тогда никто не мог предположить, что эти

отношения заставят юмориста развестись, жениться снова и даже стать отцом. Сейчас

сыну пары уже 2 года, и Евгений Петросян уже подарил ему недвижимость на

будущее.

Молодая жена

юмориста Евгения Петросян, насмотревшись на громкий раздел имущества, начинает

задумываться о финансовом положении себя и ребенка в случае разрыва со знаменитым

отцом. Официальных заявлений об этом не было, но осторожность никогда не

помешает. Уже сейчас Брухунова практически прибрала к рукам имущество

Петросяна-младшего: права на квартиру маленького Вагана в Турции при разводе

вполне могут перейти Татьяне.

“До достижения

определенного возраста (14-18 лет) родители являются законными представителями

ребенка. Они полностью распоряжаются его имуществом, не спрашивая его. Извлекать

доходы будут они же”, — пояснил адвокат Янис Юкша.

Евгению Петросяну

следует быть осторожным. Юморист уже пережил один громкий развод с разделом

имущества. 77-летнему мужчине стоит беречь свой третий брак, чтобы на старости

лет не остаться ни с чем.