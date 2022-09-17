 

“Не спрашивая его”: молодая жена прибрала к рукам имущество Петросяна

17.09.2022, 3:25, Разное
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О романе
возрастного Евгения Петросяна и молодой работнице его театра Татьяне Брухуновой
стало известно примерно в 2018 году. Тогда никто не мог предположить, что эти
отношения заставят юмориста развестись, жениться снова и даже стать отцом. Сейчас
сыну пары уже 2 года, и Евгений Петросян уже подарил ему недвижимость на
будущее.

Молодая жена
юмориста Евгения Петросян, насмотревшись на громкий раздел имущества, начинает
задумываться о финансовом положении себя и ребенка в случае разрыва со знаменитым
отцом. Официальных заявлений об этом не было, но осторожность никогда не
помешает. Уже сейчас Брухунова практически прибрала к рукам имущество
Петросяна-младшего: права на квартиру маленького Вагана в Турции при разводе
вполне могут перейти Татьяне.

“До достижения
определенного возраста (14-18 лет) родители являются законными представителями
ребенка. Они полностью распоряжаются его имуществом, не спрашивая его. Извлекать
доходы будут они же”, — пояснил адвокат Янис Юкша.

Евгению Петросяну
следует быть осторожным. Юморист уже пережил один громкий развод с разделом
имущества. 77-летнему мужчине стоит беречь свой третий брак, чтобы на старости
лет не остаться ни с чем.


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