 

Квартира строго режима: осужденных хотят привлечь на стройки

17.09.2022, 2:00, Разное
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Российские власти прорабатывают вопрос о привлечении
граждан, осужденных к отбыванию наказания по нетяжелым экономическим статьям, к
работам по строительству недвижимости. Об этом рассказал заместитель главы
кабмина Марат Хуснуллин.

По словам зампреда российского правительства,
соответствующие законодательные поправки уже внесены в Министерство юстиции РФ.
Политик подчеркнул, что ранее действующие правила не предполагают условно-досрочного
освобождения, если заключенный перешел на исправительные работы. Именно эту
ситуацию власти постарались исправить.

Чиновник выразил уверенность, что именно из-за законодательных
ограничений осужденные отказывались от исправительных работ. Сегодня же
достаточно примерного поведения, чтобы рассчитывать на УДО. По его мнению,
часть заключенных теперь могут согласиться перейти на работу на стройки.

Важно подчеркнуть, что недвижимость в России будут возводить
только люди, отбывающие наказание за экономические преступления, то есть речи о
привлечении матерых уголовников, разумеется, не идет.

Кроме того, по словам заместителя председателя
правительства, на стройки в нашей стране могут привлечь рабочих из КНДР. Марат
Хуснуллин выразил уверенность, что Северная Корея сможет предоставить России до
50 тысяч специалистов. Политик подчеркнул, что их производительность труда
превышает нашу более чем в два раза при примерно одинаковой стоимости.

Важно понимать, что в скором времени в России придется возводить новую недвижимость. Политическая ситуция такова, что россиян лишают виз в европейских странах. Об этом сообщает телеканал “360”. Примечательно, что под ограничения попадают даже собственники жилья за рубежом, уточняет RT.


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