“Ощутимое противостояние”: эмигрировавшая Литвинова рассекретила закулисные интриги в МХТ им.Чехова

“Сергей Женовач, пробывший худруком театра не очень долго

(с 23 апреля 2018 по 27 октября 2021 года – Прим. ред.) реваншистки как-то снял постановку из репертуара”, – сожалеет Рената Литвинова. Тогда из афиши исчезли так же “Обрыв”, “Трамвай Желание”, “Дворянское гнездо” и еще много других спектаклей.

Она рассказала о закулисных интригах и склоках в МХТ им. Чехова: “Было смутное, но ощутимое противостояние у него с режиссером Адольфом Шапиро”.

Живущей сейчас в Париже Литвиновой, кажется, и сама не верит, что когда-то играла на главной драматической сцене Москвы. “Но остались фотографии, как доказательно, что был когда-то прозрачный глаз у моей Раневской, – говорит Рената. – Вспомнила же я об этом, увидев старинную съемку Клавихо (фотограф

Владимир Клавихо-Телепнев, чьи работа хранятся

хранятся в личных коллекциях Д. Медведева, Н. Назарбаева, Элтона Джона, Питера Гринуэя – Прим. ред.) для книги и театрального плаката для Московского Художественного Театра имени Чехова, где когда-то я играла “Вишневый сад”.