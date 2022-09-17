Упакован белком и избавлен от углеводов: два здоровых способа приготовления фитнес-хлеба

Одним из важных питательных веществ для человека, который регулярно посещает тренажерный зал, чтобы похудеть или нарастить мышечную массу, является белок. С другой стороны, из их рациона практически всегда полностью или частично исключают углеводы, в частности хлебобулочные изделия. Да, они приятны на вкус и дают нам энергию, но также способствуют быстрому набору веса. Что делать, если вам трудно отказаться от хлеба? Решение найдено: можно просто приготовить самостоятельно полезный для здоровья фитнес-хлеб. Он богат белком и избавлен от углеводов. В сегодняшней статье представлено 2 таких рецепта. Они невероятно просты в исполнении и займут всего несколько минут вашего времени.

Ореховый фитнес-хлеб

Орехи и семечки являются лучшими источниками растительного белка. Кроме того, в их составе присутствует множество других питательных веществ. Например, омега-3 жирные кислоты, клетчатка, разнообразные витамины и минералы. Хотя орехи и семечки весьма калорийны, чтобы почувствовать себя сытым, потребуется небольшая их горсть. В следующем рецепте используется несколько видов орехов и семечек с разным содержанием белка. Их можно варьировать и заменять теми, которые есть у вас дома или больше подходят по вкусу.

Для приготовления орехового фитнес-хлеба потребуются следующие ингредиенты:

полбяная мука – 250 г; миндаль или арахис – 100 г; льняное семя – 50 г; семечки подсолнуха, тыквы – по 40 г; семечки кунжута, чиа, конопли – 20 г; яйца – 4 шт.; оливковое масло – 50 мл; вода – 375 мл; дрожжи – 7 г; соль и сахар – по 1 ч. л.

Пошаговая инструкция

Растворите сахар в воде, добавьте к нему дрожжи и отставьте в сторону. Измельчите миндаль или арахис, семена льна в комбайне или мельнице для специй. Взбейте яйца в большой миске и добавьте полбяную муку, орехи и семечки. Влейте дрожжи, затем растительное масло.

Форму для выпечки смажьте маслом, переложите тесто. Посыпьте оставшимися семечками и орехами. Выпекать необходимо при температуре 180 градусов в течение 1,5 ч. Сделайте тест зубочисткой, чтобы убедиться, что серединка пропеклась. После того как хлеб полностью остынет, выньте его из формы и подавайте.

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Безглютеновые фитнес-булочки

Если вы предпочитаете гамбургеры, но при этом соблюдаете строгую диету, тогда эти фитнес-булочки обязательно придутся по вкусу. Они получаются пышными и полезными, а сами очень просты в приготовлении. Даже нет необходимости добавлять в тесто дрожжи.

Для этого рецепта понадобится несколько безглютеновых ингредиентов. Ведущую роль играют миндальная мука и гороховый белок. Они богаты растительным белком и поэтому часто используются в фитнес-рецептах. Такую муку и гороховый белок можно использовать для приготовления самых разных блюд, которые хорошо подходят для спортсменов.

В эти фитнес-булочки можно добавить и другие ингредиенты. Например, орехи, семечки, пшенные хлопья или специи. Таким образом, в каждой булочке будет еще больше белка и неповторимый вкус.

Простой рецепт

Для приготовления такого хлеба потребуются следующие ингредиенты:

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Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо миндальная мука, гороховый протеин – по 100 г; шелуха подорожника – 60 г; яица – 10 шт.; соль – 1,5 ч. л.

Сначала взбейте яйца в большой миске, затем постепенно добавьте к ним все сухие ингредиенты и хорошо перемешайте. Теперь дайте тесту подняться около 10-15 мин. За это время шелуха подорожника сделает тесто еще гуще, что позволит затем легко формировать из него шарики.

Застелите противень пергаментной бумагой и разогрейте духовку до 180 градусов. Сформируйте из теста булочки и разложите их на противне. Выпекать рекомендуется около 15-20 минут или до появления золотисто-коричневой корочки. Сделайте тест зубочисткой, чтобы убедиться, что серединка пропеклась. Дайте булочкам немного остыть, нарежьте и подавайте не стол. Такие булочки можно давать даже детям в качестве перекуса.

Вместо заключения

Если вы пытаетесь похудеть или нарастить мышечную массу, это вовсе не означает, что теперь пришло время полностью исключить хлеб из своего рациона. Необходимо попросту найти ему подходящую альтернативу, которая не испортит фигуру и одновременно с этим снабдит организм полезными витаминами и другими соединениями. Попробуйте представленные в статье рецепты. Не бойтесь экспериментировать и варьировать ингредиенты. Только в таком случае вы сможете подобрать для себя не только вкусный, но и полезный для фигуры рецепт.