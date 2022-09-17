Grayzone – из соцсетей Зеленского удалили фото, на котором увидели нашивку с нацистской символикой у телохранителя президента

Со страничек в социальных сетях Владимира Зеленского удалили снимок, на котором на бронежилете у телохранителя украинского лидера была нашивка с отсылкой к нескольким дивизиям нацистской Германии, пишет обозреватель The Grayzone Александр Рубинштейн. Впрочем, некоторые пользователи сочли, что фотографию «изменили в фотошопе». Сам Рубинштейн с этим не согласен.



АР

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своих страничках в социальных сетях фотографию, на которой один из сопровождающих его охранников запечатлён с нашивкой с отсылкой к специальному отряду личных телохранителей Адольфа Гитлера, пишет обозреватель The Grayzone Александр Рубинштейн.

Как пишет автор статьи, 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский совершил неожиданную поездку в город Изюм Харьковской области для фотосессии там. Во время визита на снимок украинского лидера попал солдат, который, как оказалось, охранял Зеленского, в униформе с нашивкой в нацистском стиле.

Когда снимок привлёк к себе внимание в социальных сетях и вызвал критику пользователей, его «молча» удалили из официальных аккаунтов президента Украины в Telegram и Facebook*.

14 сентября в Изюме Зеленский принял участие в церемонии поднятия флага под гимн Украины и сделал селфи с местными жителями и солдатами. Рубинштейн утверждает, что, хотя большинство из тех, кто присутствовал на мероприятии, были одеты в официальную военную форму, нетрудно было понять, кто из них был на работе, а кто просто участвовал в мероприятии.

На одной из фотографий, размещённых в аккаунтах Зеленского в Telegram и Facebook, президент позирует для селфи с украинскими военными. На фоне можно увидеть спину хорошо экипированного солдата, на бронежилете которого различима «небольшая, но значимая нашивка».

Пользователи социальных сетей сумели быстро распознать этот символ. Он содержит в себе отсылки к Totenkopf, что по-немецки «мёртвая голова», знаку отличия, который широко использовался в нацистской Германии. Знаки с изображением черепа и костей были популярны в немецких подразделениях «Мёртвая голова», первоначальной задачей которых было служить охранниками в концентрационных лагерях. В октябре 1939 года около 6500 членов отряда были направлены на фронтовую службу в попытке завоевания Европы и Советского Союза, они совершали военные преступления и проводили этнические чистки.

Рубинштейн отмечает, что у телохранителя Зеленского, похоже, была слегка изменённая версия нашивки дивизии СС «Мёртвая голова». На ней отсутствовали скрещенные кости, а на черепе была каска.

Однако репортёру, который одним из первых обратил на это внимание и чьё имя автор статьи не называет, удалось найти на Украине трёх продавцов, которые через интернет продают эту нашивку под маркой Operator Skull, изготовленную компанией R3ICH, что автор статьи называет «явной отсылкой к нацистской Германии». Несмотря на то что крупного и чёткого снимка самой нашивки телохранителя Зеленского нет, Рубинштейн полагает, что на ней изображён тот же рисунок.

При ближайшем рассмотрении на нашивке также можно заметить «ещё более тревожную деталь»: отмычку, изображённую на шлеме. Её автор называет явной отсылкой к дивизии СС «Лейбштандарт» — подразделению личных телохранителей Гитлера. Позже это подразделение превратилось в танковую дивизию и участвовало в боевых действиях. Во время боёв под Харьковом одно из подразделений дивизии получило неофициальное прозвище «батальон паяльных ламп» за привычку сжигать русскоязычные деревни.

Впрочем, после того, как всё тот же репортёр обратил на это внимание в соцсетях, некоторые пользователи сочли, что фотографию «изменили в фотошопе», с чем сам обозреватель The Grayzone Александр Рубинштейн не согласен.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.