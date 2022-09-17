 

“Убили, отравили”: три женщины дерут наследство покойника Пьера Нарцисса

17.09.2022, 0:35, Разное
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Шоумен Пьер
Нарцисса умер этим летом в возрасте 45 лет. Вдова покойного артиста Валерия и
его директор Сергей Дворцов организовали в ресторане вечер памяти певца и
ведущего. Среди гостей были близкие друзья Нарцисса — певица Катя Лель, Анна
Калашникова, Михаил Гребенщиков и другие.

Однако, внимание
гостей было приковано к другой персоне — к Ксении Грин. Говорят, эта девушка
была любовницей Пьера. Если это действительно так, получается, что уже три женщины
дерут наследство покойника.

Дворцов опровергает
эту информацию и заявляет, что никакой любовницы и внебрачных детей у Пьера
Нарцисса не было. Наследство в виде авторских прав достанется дочери и бывшей жене
шоумена. Недвижимости у артиста не было — общую квартиру бывшие супруги продали
еще при разводе, а себя Пьер Нарцисс отдельное жилье просто снимал.

Пьера Нарцисса
похоронили на родине в Камеруне. Директор певца рассказывает, что мать артиста
долго не могла поверить в случившееся. “Мать считала, что Нарцисса убили,
отравили. Она отправляла его три раза на вскрытие”, — рассказывает Сергей. Однако,
после третьей экспертизы ей пришлось поверить, что трагедия произошла из-за
болезни Пьера Нарцисса.


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