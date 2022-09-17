“Убили, отравили”: три женщины дерут наследство покойника Пьера Нарцисса

Шоумен Пьер

Нарцисса умер этим летом в возрасте 45 лет. Вдова покойного артиста Валерия и

его директор Сергей Дворцов организовали в ресторане вечер памяти певца и

ведущего. Среди гостей были близкие друзья Нарцисса — певица Катя Лель, Анна

Калашникова, Михаил Гребенщиков и другие.

Однако, внимание

гостей было приковано к другой персоне — к Ксении Грин. Говорят, эта девушка

была любовницей Пьера. Если это действительно так, получается, что уже три женщины

дерут наследство покойника.

Дворцов опровергает

эту информацию и заявляет, что никакой любовницы и внебрачных детей у Пьера

Нарцисса не было. Наследство в виде авторских прав достанется дочери и бывшей жене

шоумена. Недвижимости у артиста не было — общую квартиру бывшие супруги продали

еще при разводе, а себя Пьер Нарцисс отдельное жилье просто снимал.

Пьера Нарцисса

похоронили на родине в Камеруне. Директор певца рассказывает, что мать артиста

долго не могла поверить в случившееся. “Мать считала, что Нарцисса убили,

отравили. Она отправляла его три раза на вскрытие”, — рассказывает Сергей. Однако,

после третьей экспертизы ей пришлось поверить, что трагедия произошла из-за

болезни Пьера Нарцисса.