 

Варвара Шмыкова, Виктория Шелягова и Алиса Рубан на дегустации нового меню от Натальи Давыдовой

16.09.2022, 22:34, Разное
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Наталья Давыдова – создательница интегративного фитнес-приложения Welps, автор спортивных онлайн-марафонов и серии книг #ПРЕССУЙТЕЛО. Тысячи и тысячи адептов Welps, предлагающего индивидуальные домашние и зальные тренировки под руководством крутых  инструкторов в сочетании с диетологическим коучингом самой Натальи, живут по всей России и даже за рубежом, так что вряд ли смогут посетить “Турандот” и распробовать новое ЗОЖ-меню. Да и вряд ли ресторан сможет их всех вместить… Но те, кто живут в Москве, вполне могут это сделать, начиная с 15 сентября.

Наталья Давыдова

Несмотря на присутствие в рецептуре большого количества наших локальных продуктов, шеф Дмитрий Еремеев помог сохранить паназиатский акцент, присущий “Турандот”. Даже борщ называется в меню борщ-ям, поскольку удивительным образом совмещает в душистом бульоне свеклу, креветки, шампиньоны и характерные для том-яма пряность и остроту. Наш фаворит – стейк из корня сельдерея, по виду напоминающий корень лотоса, напитанный кокосовым молоком и мясным вкусом демигласа. Несмотря на то, что Наталья на презентации меню отметила, что у гостей не прибавится ни грамма лишнего веса наутро после ужина, нам он показался исключительно сытным – вероятно, из-за присутствия говяжьего бифштекса, филе сибаса и шоколадного кейка с ягодами, приготовленного по кето-канонам. 

Стейк из корня сельдерея с кокосовым молоком и демигласомОбожженные овощи с соусом из травВоздушная цветная капуста на кокосовом молокеБорщ-ям с креветкамиБифштекс-гриль с соусом унаги, шпинатом и спаржейСибас с авокадо, томатами и соусом чимичурриШоколадный кето-кейк с ягодами

На красивом, как и сам ресторан, светском мероприятии Натальи Давыдовой собрались на загляденье изящные поклонники Welps и ЗОЖа: Варвара Шмыкова, Виктория Шелягова, Мария Лобанова, Оксана Бондаренко, Алиса Рубан и другие.

Наталья Давыдова и Варвара ШмыковаВиктория ШеляговаШеф-повар Дмитрий ЕремеевЕвгения МиловаЮлия Пош и Мария ЛобановаАлиса РубанЮлия ЛапшинаВиктория ДавыдоваМария Федорова с дочерью


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