Варвара Шмыкова, Виктория Шелягова и Алиса Рубан на дегустации нового меню от Натальи Давыдовой

Наталья Давыдова – создательница интегративного фитнес-приложения Welps, автор спортивных онлайн-марафонов и серии книг #ПРЕССУЙТЕЛО. Тысячи и тысячи адептов Welps, предлагающего индивидуальные домашние и зальные тренировки под руководством крутых инструкторов в сочетании с диетологическим коучингом самой Натальи, живут по всей России и даже за рубежом, так что вряд ли смогут посетить “Турандот” и распробовать новое ЗОЖ-меню. Да и вряд ли ресторан сможет их всех вместить… Но те, кто живут в Москве, вполне могут это сделать, начиная с 15 сентября.

Наталья Давыдова

Несмотря на присутствие в рецептуре большого количества наших локальных продуктов, шеф Дмитрий Еремеев помог сохранить паназиатский акцент, присущий “Турандот”. Даже борщ называется в меню борщ-ям, поскольку удивительным образом совмещает в душистом бульоне свеклу, креветки, шампиньоны и характерные для том-яма пряность и остроту. Наш фаворит – стейк из корня сельдерея, по виду напоминающий корень лотоса, напитанный кокосовым молоком и мясным вкусом демигласа. Несмотря на то, что Наталья на презентации меню отметила, что у гостей не прибавится ни грамма лишнего веса наутро после ужина, нам он показался исключительно сытным – вероятно, из-за присутствия говяжьего бифштекса, филе сибаса и шоколадного кейка с ягодами, приготовленного по кето-канонам.

Стейк из корня сельдерея с кокосовым молоком и демигласом Обожженные овощи с соусом из трав Воздушная цветная капуста на кокосовом молоке Борщ-ям с креветками Бифштекс-гриль с соусом унаги, шпинатом и спаржей Сибас с авокадо, томатами и соусом чимичурри Шоколадный кето-кейк с ягодами

На красивом, как и сам ресторан, светском мероприятии Натальи Давыдовой собрались на загляденье изящные поклонники Welps и ЗОЖа: Варвара Шмыкова, Виктория Шелягова, Мария Лобанова, Оксана Бондаренко, Алиса Рубан и другие.

Наталья Давыдова и Варвара Шмыкова Виктория Шелягова Шеф-повар Дмитрий Еремеев Евгения Милова Юлия Пош и Мария Лобанова Алиса Рубан Юлия Лапшина Виктория Давыдова Мария Федорова с дочерью