 

Наземная станция метро “Потапово” будет отапливаться

16.09.2022, 21:45, Разное
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Москва является одним из мировых лидеров по темпам строительства метро, и она не собирается снижать набранные темпы. До конца 2024 года в городе планируют запустить 35 станций и 76 километров линий подземки.

В настоящий момент в Новой Москве продолжается строительство станции “Потапово”, которая станет конечной Сокольнической линии. Она откроется между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой, вдоль строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

До середины августа эту строящуюся станцию метро называли “Новомосковской”. Окончательное название наземная станция получила благодаря участникам проекта “Активный гражданин”. За “Потапово” проголосовало большинство.

К сегодняшнему дню новая станция Сокольнической линии готова на 56%. В настоящий момент здесь возводят основные монолитные конструкции. Также специалисты занимаются монтажом инженерного оборудования. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Кстати, “Потапово” станет первой отапливаемой станцией в московском метро. Там установят дополнительное вентиляционное оборудование с подачей теплого воздуха.

“Минимизировать потери тепла и исключить дальнейшие проблемы с эксплуатацией, например образование наледи, поможет дополнительное утепление вестибюлей, система наружного обогрева водосточной системы, а также использование двойных стеклопакетов на путевых стенах”, – сказал Бочкарев.

Cтанция будет доступна для жителей Сосенского и Южного Бутова, а также других пассажиров в первом квартале 2024 года. Благодаря запуску “Потапово” значительно улучшится транспортное обслуживание рядом располагающихся столичных районов.

Сокольническая линия – не единственная из действующих веток, которая в будущем обзаведется новыми станциями метро. Например, сейчас продолжается строительство трех станций Люблинско-Дмитровской линии – “Физтех”, “Лианозово” и “Яхромская”. На последней не так давно возвели конструкции в помещении тягово-понизительной подстанции, о чем подробно писали “Дни.ру” ранее.


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