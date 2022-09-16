Члены Ассоциации владельцев секс-шопов России решили не обслуживать священнослужителей

В пятницу в эфире телеканала «Россия-24» глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Илларион резко раскритиковал торговлю товарами интимного назначения и призвал к закрытию всех секс-шопов. Днём позже Ассоциация владельцев секс-шопов России на экстренном общем собрании единогласно приняла решение не впускать православных священнослужителей в магазины и не принимать от них онлайн-заказы. Таблички об этом вскоре появятся на дверях заведений.

«Мы не намерены терпеть такие оскорбления. Да, мы лишимся некоторой части выручки, возможно, даже значительной, но мы не будем обслуживать людей, чьё руководство нас не уважает. Возможно, такие санкции заставят священнослужителей как-то повлиять на своих спикеров, чтобы они впредь не делали подобных заявлений», – сказал глава Совета Ассоциации Максимилиан Лапин.

В Ассоциацию входят владельцы примерно 70% российских секс-шопов, которые контролируют почти 90% рынка интимных товаров. Если санкции в отношении священников поддержат не входящие в организацию магазины, клирики будут вынуждены делать заказы за рубежом. При этом рядовым прихожанам Ассоциация не только не будет отказывать в обслуживании, но и намерена предложить им скидки, подарки и различные выгодные акции.

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