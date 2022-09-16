Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая и Ольга Остроумова на открытии нового сезона Театра им. Моссовета

15 сентября в Москве состоялся сбор звездной труппы и открытие 100-го юбилейного сезона Театра им. Моссовета. Он начался с показа спектакля Андрея Кончаловского “Укрощение строптивой”. Главную роль в спектакле исполнила его супруга Юлия Высоцкая. Премьера постановки состоялась в том же театре еще весной.

В мероприятии приняли участие Евгений Марчелли, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Елена Валюшкина, Гоша Куценко, Евгения Крюкова, Ирина Климова, Станислав Бондаренко, Анна Михайловская, Ольга Остроумова, Валентина Талызина, Евгений Стеблов, Александр Филиппенко, Валерий Яременко, Анастасия Макеева и другие.

На этот год руководство театра запланировало 9 премьер, а том числе спектакль “Соло для часов с боем”, который будет приурочен к юбилею актрисы Ольги Остроумовой (21 сентября ей исполнится 75 лет), а также спектакли Евгения Марчелли “ШекспирГамлет” и “БЕСприданница”, спектакль “Единственный наследник” в постановке Гоши Куценко и другие.

Ольга Остроумова Елена Валюшкина Валерий Яременко и Александр Филиппенко Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая Станислав Бондаренко Ольга Кабо Ирина Климова Екатерина Гусева Евгений Стеблов Валентина Талызина Анна Михайловская