 

Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая и Ольга Остроумова на открытии нового сезона Театра им. Моссовета

16.09.2022, 21:10, Разное
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15 сентября в Москве состоялся сбор звездной труппы и открытие 100-го юбилейного сезона Театра им. Моссовета. Он начался с показа спектакля Андрея Кончаловского “Укрощение строптивой”. Главную роль в спектакле исполнила его супруга Юлия Высоцкая. Премьера постановки состоялась в том же театре еще весной.

В мероприятии приняли участие Евгений Марчелли, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Екатерина Гусева, Ольга Кабо, Елена Валюшкина, Гоша Куценко, Евгения Крюкова, Ирина Климова, Станислав Бондаренко, Анна Михайловская, Ольга Остроумова, Валентина Талызина, Евгений Стеблов, Александр Филиппенко, Валерий Яременко, Анастасия Макеева и другие.

На этот год руководство театра запланировало 9 премьер, а том числе спектакль “Соло для часов с боем”, который будет приурочен к юбилею актрисы Ольги Остроумовой (21 сентября ей исполнится 75 лет), а также спектакли Евгения Марчелли “ШекспирГамлет” и “БЕСприданница”, спектакль “Единственный наследник” в постановке Гоши Куценко и другие.

Ольга ОстроумоваЕлена ВалюшкинаВалерий Яременко и Александр ФилиппенкоАндрей Кончаловский и Юлия ВысоцкаяСтанислав БондаренкоОльга КабоИрина КлимоваЕкатерина ГусеваЕвгений СтебловВалентина ТалызинаАнна Михайловская


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