Сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер перестал скрывать от подписчиков новую девушку

У Пресли Гербера новая девушка, теперь официально. На днях фотографы таблоида Daily Mail засняли парня во время поцелуя с незнакомкой в Малибу. После проявления чувств оба сели во внедорожник и уехали – недавно у Пресли завершился трехлетний запрет на управление автомобилем из-за вождения в нетрезвом виде.

А сегодня 23-летний сын супермодели Синди Кроуфорд и актера Рэнди Гербера опубликовал в своем блоге первые фото с новой возлюбленной. Ею оказалась девушка по имени Гайя, модель она или актриса – неизвестно. Также не понятно, при каких условиях произошло их знакомство. Из блога можно узнать, что последнее время Гайя боролась с анорексией и суицидальными мыслями, а также бегло разговаривает на иврите. Даже снимок нового бойфренда она подписала в сторис на иврите, что можно перевести как “Мой”.

Ранее Пресли Гербер встречался с Шарлоттой Д’Алессио – их роман продлился более четырех лет. Этой зимой его видели в ресторане с Ханой Кросс, но слухи об их связи не подтвердились.

В начале сентября Пресли был замечен на вечеринке в честь 21-го дня рождения его младшей сестры Кайи Гербер в Лос-Анджелесе.