Ксюндель доехал до Парижу – Личное мнение

Бородина-таки впихнула свою непропорционально большую и вусмерть уфотошопленную башку в один кадр с Эйфелевой башней.

Даже не в один, а в два!



Фото: Соцсети

Какая же это чудовищная пошлость.

Ксюндель, упиваясь дешёвой сентиментальностью, рассказывает подписчицам про прелести Парижа — города, в который большинство даже тех, кто там регулярно бывал, поедут теперь не скоро. Если поедут вообще.

Пожалуй, процитирую Ксюнделя, хоть и не хочется этого делать. Тот самый случай, когда писала она, а стыдно — мне.

Пожалуй такая осень мне подходит🤪сидеть 14 сентября в майке, пить зелёный чай, солнышко греет, на улице 26 градусов 🌺😻 я вам желаю, чтобы вы когда-нибудь тоже тут оказались и ощутили всю прелесть Парижа ❤️ кстати, я в него не сразу влюбилась, понадобилось очень много времени, чтобы понять чем он так хорош.



Солнышко у неё греет, сюсюсю. Ощутить «всю прелесть Парижа» она всем желает. Котятки с глазами-сердечками, высунутые языки, цветочек. Тьфу.

Самое крутое что может быть, когда ты ещё в 5 вечера не знала, что в 22:00 окажусь в Париже, — хвастается недалёкий Ксюндель, вцепившись в шарики.

Бородина, демонстрирующая окружающим, что ей сейчас доступно то, что недоступно или неактуально для многих, утрачивает даже малейшую уместность.

Ты можешь быть равнодушна к тому, что сейчас происходит. Это странно, но так бывает. Однако откровенно плевать на чувства тех, кого происходящее касается косвенно или напрямую, кто в этом непосредственно живёт или принимает происходящее близко к сердцу, — это быть не кем иным, как нечутким Ксюнделем.

Может, и правильно, что она мутит там какую-то онлайн-шнягу про развод, ведь развод — это то, чем будут заканчиваться каждые отношения Бородиной.

Почему?

Ни один мужчина не будет жить долго с такой бабой. Каким бы он ни был сам, мужчине нужна от женщины чуткость, а в кособокой оболочке Бородиной тупо никого нет дома. Башка, которая умеет говорить и хамить. Не более того.

Так выглядит правда, от которой Бородиной уже — не убежать.

Как оцениваете Ксюнделя на фоне Эйфелевой башни? Рады за неё или пальцем у виска крутите?

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