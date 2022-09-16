 

Комтранс не исключает повышения цен на парковку из-за перегруженности центра Петербурга

16.09.2022, 20:37, Разное
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Тарифы на платную парковку могут вырасти еще. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков. Он отметил, что причиной такого шага является разгрузка Центрального района города, и добавил, что зафиксировано много случаев нарушения установленных правил. К примеру, автомобилисты паркуются во втором ряду из-за нехватки мест. По его словам, ситуация требует решения, и, если она не изменится, то возникнет необходимость повышения тарифов.

 «Возможно, транспортные средства распределятся по всей зоне платной парковки, и плюс – появится еще Адмиралтейский район, так что произойдет некое перераспределение парковочных мест. Но если этого не произойдет – то единственным выходом, который поможет и регулировать загрузку улицы, это изменение тарифа», — сказал чиновник.

Он не назвал возможную стоимость платной парковки, но она будет варьироваться в зависимости от конкретных улиц и районов.

Сейчас стоимость одного часа аренды парковочного места в центре Северной столицы составляет 100 рублей. Первые 15 минут можно стоять бесплатно. При этом прошлой зимой петербуржцы массово жаловались на плохое качество обслуживания транспортной инфраструктуры. Так, автомобилистам приходилось самостоятельно чистить от снега парковочные места, чтобы поставить машину.


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