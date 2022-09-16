 

“Если бы я была моложе”: 80-летняя Алентова потрясла цветущим видом и свежестью

16.09.2022, 20:20, Разное
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После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году Вера Алентова была принята в труппу Театра имени Пушкина. Ее первой ролью на сцене театра стала Райна в спектакле “Шоколадный солдатик” режиссера Бориса Равенских. Она служит тут 57 лет! Сегодня здесь идут три постановки с ее участием. Но главный хит – премьера прошлого сезона “Мадам Рубинштейн”.

Сбор труппы начался с того, что художественный руководитель театра Евгений Писарев поздравил Веру Алентову с прошедшим 80-летием и заслуженной премией газеты “Московский Комсомолец” за роль Елены Рубинштейн.

Коллеги приветствовали звезду овациями и шептались: “Как ей удается на девятом десятке так шикарно выглядеть? Она же само совершенство! Дай Бог каждому в ее годы оставаться такой же невероятной красоткой!”

Действительно, Вера Валентиновна элегантна, стройна, свежа. “Если бы я была еще чуть помоложе!” – улыбается она. Хотя, объективно говоря, актриса выглядит намного лучше иных своих куда более юных коллег. Она является королевой красоты, иконой стиля, образцом элегантности. Настоящая звезда и дива!


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