 

Как согреться в холодной квартире до включения отопления

16.09.2022, 20:20, Разное
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Пока не начался отопительный сезон, согреться можно в двух местах в квартире, где температура обычно выше. На кухне воздух прогревается от приготовления пищи, а в ванной – из-за сушилки, которая прогревается горячей водой. Чтобы тепло в помещениях сохранялось надолго, стоит закрывать межкомнатные двери.

Проснувшись в холодной квартире рано утром, следует сделать зарядку. Можно выполнить самые простые упражнения, чтобы согреться. Например, побегать на месте или попрыгать. Движения должны быть энергичными, чтобы организм смог вырабатывать как можно больше тепла.

Контрастный холодный душ тоже поможет согреться, пока не включили отопление. Понизив температуру тела с помощью такой воды, организм также начнет вырабатывать тепло активнее. Также может показаться, что в квартире значительно теплее, чем до принятия душа. Кстати, делать это следует вечером для расслабления и хорошего сна.

Как пишет Общественная служба новостей, пока отопительный сезон не начался, на помощью также могут прийти электрическая грелка или кондиционер. А еще поможет согреться ванна для ног. Эта процедура особенно полезна для здоровья.


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