Контраст, аксессуары и единая тема: пять советов, как создать винтажный образ и не выглядеть пестро

Создать яркий и гармоничный винтажный образ – не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Если не соблюдать определенные правила, то лук получится в лучшем случае просто скучным, а в худшем – полностью безвкусным. Вот пять советов по созданию красивых нарядов в винтажном стиле.

Одежда по фигуре

Одежда – это не то, что просто висит на вешалке. Это то, что должно нас украшать и выражать нашу индивидуальность. Если одежда не сидит по фигуре, значит, вышеупомянутые функции не выполняются, и лук получается провальным. Вот, почему необходимо убедиться в том, что винтажные вещи идеально вам подходят по крою и по размеру.

Изучите навыки рукоделия для того, чтобы иметь возможность «подогнать» изделие под себя, не обращаясь за помощью в ателье.

Контраст

Хотите, чтобы ваш наряд производил вау-эффект? Тогда не бойтесь играть на контрастах. Как это можно сделать? Все очень просто. Например, в одном образе вы можете сочетать материалы разных текстур. Скажем, брюки из натуральной кожи и кашемировый свитер.

Также можно создавать смелые цветовые контрасты. Допустим, сочетать нежно-голубые вещи с вещами цвета фуксии. Тогда ваш образ точно не будет скучным и пресным.

Инклюзивность

При выборе нарядов и одежды помните об инклюзивности, о необходимости выразить себя. Ваш уникальный стиль подчеркнет индивидуальность, сделает вас непохожей на других.

Просто будьте собой: тогда ваши образы будут привлекательны и гармоничны. Например, если в душе вы рок-музыкант, то и одевайтесь как рок-музыканты. Одежда лишь подчеркнет ваше естество и даже позволит раскрыться талантам. Когда мы такие, какие мы есть, а не пытаемся кого-либо изобразить, тогда подходящая одежда подбирается и находится интуитивно.

Аксессуары

Немного незавершенным является любой наряд без использования аксессуаров. Это те непримечательные на первый взгляд вещи, от которых в действительности очень многое зависит. Перед тем как выйти из дома в джинсах и топе, потратьте пару минут на то, чтобы добавить в образ подходящие аксессуары. Посмотрите на свое отражение в зеркале, оцените лук. Чего в нем не хватает? Быть может, жемчужного колье? Может, заколки в волосах? Или уместными были бы большие серьги?

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Аксессуары – это не только украшения, но также и сумки. Постарайтесь подобрать такую, которая будет соответствовать стилистике вашего образа, дополнять его. Например, к образу в стиле хиппи идеально подойдет плетеная или вязаная сумка с бахромой. Дополните лук самодельными фенечками.

Единая тема

Если вы будете смешивать изделия из разных десятилетий, то получится полный хаос и малопривлекательные образы в целом. Например, комбинация цветных лосин (тренд 80-х) и обуви на высокой платформе и каблуках (тренд 90-х) выглядит как минимум нелепо. Сочетать вещи разных временных периодов могут разве что люди с безупречным вкусом или опытные стилисты.

Вы же, чтобы обезопасить себя от полного провала, старайтесь покупать вещи из одной эпохи. Тогда вам будет проще комбинировать их между собой, да и образы получатся органичными, выдержанными в одной стилистике.