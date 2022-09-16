 

Звезды “Клона” Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу воссоединились спустя 20 лет

16.09.2022, 19:45, Разное
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Надо признать, фанаты не сразу узнали актеров бразильского сериала “Клон” Джованну Антонелли и Мурилу Бенисиу, сыгравших экранную пару Жади и Лукаса, когда они появились на одной фотографии накануне. Бывшие коллеги встретились на масштабном музыкальном фестивале Rock in Rio спустя 20 лет по окончании культового телевизионного проекта. 46-летняя Джованна выглядела прекрасно в соблазнительном обтягивающем черном платье, в то время как 51-летний Мурилу позировал в простой черной футболке и классических джинсах.

Мурилу и Джованна с друзьями

Отметим, что экранные отношения актеров в свое время переросли в реальный роман. Они встречались 3 года после съемок и даже успели родить сына, но в начале 2000-х разошлись со скандалом — по словам инсайдеров, в паре вообще довольно часто вспыхивали конфликты. Впрочем, со временем страсти улеглись, и в итоге экс-возлюбленные остались хорошими друзьями. 

Вскоре после расставания Джованна встретила американского бизнесмена Роберто Локашио, с которым собиралась переехать в США. Однако тут бывший возлюбленный и коллега по сериалу выступил против — Бенису запретил актрисе вывозить общего ребенка за пределы Бразилии, после чего в ее семье произошел разлад, и она разошлась с Локашио. Впрочем, позже она познакомилась с Леонарду Ногейра, с которым живет до сих пор. В 2010 году она подарила новому возлюбленному девочек-близнецов.

Сериал “Клон” выходил на экраны с 2001 по 2002 год и включал 250 эпизодов. Его перевели на многие языки и с успехом показали в нескольких десятках стран мира.

Как изменились звезды сериалов “Клон”, “Семейные узы” и других любимых проектов, смотрите в специальном материале HELLO.RU.

Джованна и Мурилу в сериале “Клон”


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