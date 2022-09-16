Варвара Феофанова о съемках с Гошей Куценко, роли вебкам-модели и материнстве

Варвара, когда читали сценарий “1703”, чем вас зацепила роль Авроры?

При первом прочтении меня зацепила не только моя героиня, а весь сюжет в целом. Это такой яркий сгусток событий, который просто взрывается у тебя в голове, когда читаешь, и надеюсь, смотришь сериал. Когда я начала углубляться в суть своей героини, меня зацепил ее характер, ее взгляд на жизнь, ее прошлое. Меня покорила ее любовь к людям. Мне показалось, что она может видеть души людей даже через видеозвонок.

Вы исполняете роль вебкам-модели. Как глубоко погружались в эту профессию для роли?

Я прочитала много информации об этой индустрии. Конечно же, смотрела сериалы про вебкам-вселенную. Но в моем представлении Аврора – не обычная вебкам-модель, поэтому я много придумывала: ее мир, то, как она общается с людьми на улице и клиентами в сети. Вместе со сценаристом и режиссером мы продумывали ее образ и то, что она за ним скрывает.

Как вас внутренне изменила Аврора?

Когда я встретила Аврору – это было удивительное время. Я только что стала мамой. Когда мы с мужем и сыном впервые сели на “Сапсан” и оправились на съемки “1703”, нашему сыну был месяц. Лично для меня это было соединение заботливой, переживающей молодой мамы Вари с эксцентричной и саркастичной Авророй. За счет такого резкого ежедневного переключения я поняла, что можно гармонично соединять в себе несколько энергий, которые прекрасно дополняют друг друга. Все это части меня и они совместимы.

В сериале вы примерили несколько образов и париков. Какой стал любимым?

Да, иногда за один съемочный день я меняла 6-7 образов. При этом грим занимал 4-5 часов. Я благодарна нашим художникам по гриму и костюму, которые насочиняли такой смелой красоты. Не знаю, сколько образов войдут в финальную версию монтажа, но каждый из них для меня стал особенным.

Сериал “1703” довольно мрачный, но при этом яркий и необычный проект для российского кинематографа. А как бы вы его еще охарактеризовали?

Помимо острого и искрометного юмора и яркости картинки он раскрывает много больных тем. Когда читала сценарий, иногда плакала. Я действительно очень переживала за персонажей, за их душевные и семейные перипетии. Для меня “1703” – это сложная психологическая история, завернутая в красивую обертку.

В сериале кажется, что все время ночь. А как проходили съемки?

Да, ночных смен было действительно много. Это давалось непросто, но каждую смену я заряжалась энергией съемочной группы, которой приходилось работать и днем, и ночью. Мы перманентно находились в туманном состоянии и нас очень спасал юмор.

Процесс съемок так же осложнял тот факт, что вы только стали матерью. Как удавалось совмещать?

Мне повезло, у меня много помощников. Во-первых, мой муж. Единственное, на что не способен Артем – грудное вскармливание (смеется). А так мы оба полноценные родители нашего сына и равномерно распределяем обязанности. Во-вторых, мама, свекровь, моя подруга – все они по очереди ездили со мной на съемки и помогали с мелким. За эти несколько месяцев, что мы снимали проект, ни у кого из них ни разу не возник вопрос: “А зачем эти съемки? Почему я этим занимаюсь?” Все знали, что Варя должна и все родные и близкие нас очень поддерживали. Плюс мне очень повезло с моим агентом Мариной Карнаевой, которая как мой ангел-хранитель и телохранитель делала все, чтобы я не думала ни о чем, кроме ребенка и своей работы.

Также надо отдать должное сыну, который родился очень спокойным парнем. Сейчас ему полтора года, и он уже артист. Он всегда с нами на работе, съемках, в театре. Я снимаю с себя ответственность тем, что он сам выбрал таких странных и творческих родителей.

Как вы предпочитаете отдыхать, у вас есть хобби?

Удивительно, я могу часами говорить о работе, а вопрос про отдых оказался самым сложным. Видимо, голова моя мало отдыхает и я все время нахожусь в рабочем процессе. Когда нет съемок и репетиций в театре, я предпочитаю полежать (улыбается). На самом деле, свободное время я провожу за домашними делами: готовлю, убираю, занимаюсь ребенком. Бывают такие моменты, когда мозг перегружен работой и срочно надо отключиться. Тогда мы с мужем включаем Play Station. Я классно играю в Mortal Kombat (мне так кажется) – это такая игра, которая помогает разрубить все мои проблемы пополам.

Вы с мужем оба – актеры. Как сильно вы погружены в работу друг друга?

Я бы сказала, что это скорее не его и моя работа – это разные отрасли нашего совместного дела, нашего пути. Артем знает все нюансы моих творческих процессов, а я его. И так уже на протяжении восьми лет.

Идеальный выходной Варвары Феофановой?

Я люблю проводить время с семьей. Сейчас сыну становятся интересны детские развлечения, и мы, как творческие люди, легко включаемся во все его игры. Я получаю удовольствие от домашних посиделок, когда наша большая семья собирается за одним столом, бегают и смеются дети, когда приезжают друзья, мы долго сидим, слушаем музыку, бесконечно разговариваем и едим. Думаю, именно так выглядит мой идеальный день. Который переходит в ночь, потому что разойтись невозможно.