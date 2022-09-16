Мнение: Прощай Нур-Султан

В Казахстане официально переименовали странциу страны. Сегодня парламент Казахстана принял решение осуществить обратное переименование столицы из Нур-Султана в Астану. Все в рамках деназарбаевизации страны. Все это было ожидаемо.

PS. Между тем Таджикистан и Киргизия снова устроили военный междусобойчик на границе, с применением РСЗО, БПЛА и бронетехники. С обеих сторон есть потери. Бои на границе продолжаются.

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