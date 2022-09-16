 

В кабинетах информатики московских школ установят еще 50 тыс моноблоков

16.09.2022, 18:58, Разное
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На сегодняшний день в 600 школах установили около 20 тысяч новых моноблоков. До конца года установят еще 50 тысяч.

“Новое мощное оборудование соответствует современным требованиям и помогает осваивать знания наиболее эффективно”, – подчеркнула Киселева.

В этом учебном году пройдет плановая замена ноутбуков всех столичных учителей, в том числе в начальных классах. Образовательные учреждения могут подать заявку на закупку оборудования для комфортной работой с “Московской электронной школой” (“МЭШ”).

Кроме того, до конца 2022 года в зданиях и помещениях школ, где учатся классы с первого по четвертый, появится бесплатный Wi-Fi study.mos. Ранее сеть оборудовали в помещениях, где занимаются классы с пятого по одиннадцатый.

Во время олимпиад, секций, кружков и других школьных мероприятий у учеников всегда будет доступ к сети и сервисам “МЭШ”. Для защиты учащихся от небезопасного контента действует функция “контент-фильтрация”.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о самом популярном контенте “Московской электронной школы”. Градоначальник отметил, что в библиотеке “МЭШ” размещено более 12 тысяч видеоуроков.

“МЭШ” разработана в 2016 году городским департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий. Благодаря “МЭШ” педагоги и ученики имеют доступ к двум миллионам электронных образовательных материалов. Базу пополняют в том числе учителя из других регионов России, крупные издательства и IT-компании.


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