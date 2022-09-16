Личное: “Деньги мужчины похожи на мышцы”

Есть несколько авторов, которые пишут мне письма с разных аккаунтов.

Вот у этой, например, одно и то же из письма в письмо. Многие читатели ее сразу узнают.

В письмах она все время пытается задавать мне “каверзные” вопросы.

Но вопросы эти чаще всего унылые, помимо того что одни и те же.

В этом письме тоже, однако вопросы про мужские деньги, которые она задает, волнуют и других женщин.

Поэтому давайте это письмо разберем.

devushka_minus

Здравствуйте, Эволюция.

Хочу рассказать, как я обычно принимаю мужские вложения, когда они в моих отношениях бывают. Решила написать об этом, чтобы понять, можно ли вообще так себя вести и насколько это всё правильно или неправильно.

Мне всегда казалась какой-то дикой и странной мысль, что мужчина, совершенно чужой мне, по сути, человек, не муж, не родственник, никто, может быть мне что-то должен. И я всегда почему-то боялась, что вдруг он про меня так подумает, что я чего-то жду или хочу от него.

Вот, например, очень давнишний случай, когда я гуляла с одним парнем и мы зашли с ним в продуктовый магазин. Он стал выбирать продукты и мне сказал тоже смотреть, что я хочу. Я взяла газировку, кажется, и ещё что-то, что было мне по средствам, не помню уже что, давно это было.

Подходим к кассе. Я достаю карточку, а он смотрит на меня и спрашивает:

– А зачем ты карточку достала?

А я смотрю на него с удивлением:

– Как зачем? – говорю. – Рассчитаться.

И тут он мне вдруг у виска крутит.

– Ты дура? – спрашивает. – Я за всё рассчитываюсь!

Я карточку ложу сразу на место, подходит наша очередь и он всё сам покупает.

(Давайте разберем этот случай, как если бы он был правдой. Парень выбирает какую-то еду и предлагает девушке выбрать что ей нравится. Подразумевается, что есть это они будут вместе. Стоять со своей бутылкой дешевой газировки и демонстративно держать карточку – глупо и невежливо. Это будет означать, что и пить ее вы собираетесь отдельно от него, а купленную еду есть не будете. Такое крохоборство и демонстративная независимость выглядят очень жалко, даже если вы оба на краю бедности и еда из магазина для вас – маленький праздник. Как правильно себя вести в последнем случае? Ничего не брать вообще, сказав ему, что все, что он выбрал вам очень нравится. Кто объяснит, почему это лучше, чем держать карточку, стоя рядом?)

И так у меня очень часто с мужчинами.

Иногда, гуляя с кем-то, и случайно проходя мимо витрины какого-нибудь модного магазина, я могу увидеть какую-нибудь вещь, и мне она так сильно понравится, что я не могу сдержать эмоций и говорю вслух:

– Какая классная кофточка! Получу деньги – обязательно её куплю! (или «были бы деньги – купила бы её не раздумывая!» – если кофточка сильно дорогая).

А сейчас я подумала, не может ли это для мужчины, который в этот момент находится со мной рядом, выглядеть как какой-то намёк для него, не является ли это для него щипцами? Не может ли он подумать, что я хочу от него эту кофточку? Хотя это просто мой спонтанный возглас и я даже не думаю у него ничего просить, и мне было бы очень неприятно, если бы оказалось, что он думает, что я ему на что-то намекаю.

(Автор давно читает блог, но до сих пор не поняла, чем речь отличается он мыслей. Ей кажется, что ее возглас не имеет адресата и рядом стоящий человек должен сделать вид, что оглох. Объясните, чем речь вслух отличается от внутренней речи)

Помню, как мой нынешний парень, с которым я сейчас встречаюсь, купил мне однажды кеды.

Я тогда как раз устраивалась на работу, и кеды эти нужны мне были для неё. Денег у меня тогда не было, я только через месяц должна была получить свою первую зарплату, поэтому прямо сейчас купить себе обувь не могла.

Парень этот тогда всё время ходил везде за мной, говорил, что ревнует и не может допустить, чтобы я пошла куда-то одна. Поэтому по всем своим делам мне чаще всего приходилось ходить с ним, и когда я меряла в магазине эти кеды, он тоже был со мной.

Кеды мне подошли, и я решила, что обязательно их куплю, как только у меня появятся деньги, после чего забыла про них, занявшись другими делами.

Каково же было моё удивление, когда на следующий день он встретил меня с работы, и я увидела у него эти кеды, которые он мне, оказывается, купил, пока я работала.

Я сразу ему на шею кинулась, расцеловала его всего, какой же ты у меня хороший, говорю.

(Так примерно автор представляет романтические отношения. Мужчина ревнует и поэтому ходит везде за женщиной, а узнав ее тайное желание, потихоньку, как маньяк, покупает ей кеды и потом сторожит ее с коробкой после работы, а автор положительно подкрепляет вложения, “расцеловав его всего” прямо на улице)

Парень тот, правда, по характеру очень жадный был, я сразу это поняла, когда мы познакомились, и, кроме того, у него нет постоянной работы и деньги из-за этого бывают крайне редко. Всегда, как он говорит, презирал меркантильных девушек, которые только и мечтают повиснуть на мужской шее, очень негативно и презрительно к таким относился, даже говорил, что это женщины должны мужчинам за секс платить, а не наоборот. Я с этим никогда не спорила и ничего не возражала ему на это, потому что мне казалось, что человек свободен иметь любое мнение, какое захочет, и спорить с ним – вне границ, даже если ты другого мнения. И ещё, может быть, я и сама боялась всегда показаться меркантильной, мне даже кажется иногда, что на мне, возможно, белое пальто какое-то на тему женской меркантильности, или я ошибаюсь.

(Представьте себе автора, которая потупив взор молчит, когда ее безработный парень рассуждает о том, что она ему должна платить за секс)

Короче, с первых минут знакомства с моим теперешним парнем было понятно, что никаких вложений от него никогда не будет, но я всё равно всё же начала с ним отношения, потому что считала, что деньги в отношениях – это не главное, что это нехорошо и неправильно, оценивать мужчину по его финансовому состоянию, что главное – это взаимное удовольствие от общения друг с другом.

Но когда он стал вдруг дарить мне всякое по мелочи – то цветочек мне принесёт, то открыточку, что было очень нетипичным для него поведением – мне оказалось это очень приятным, и я даже иногда ловила себя на том, что жалею, почему он такой бедный, был бы побогаче, что-нибудь побольше, может быть, подарил, но я гнала от себя такие мысли и даже стыдилась их в чём-то, считала, что нехорошо это, так думать.

(Цветочки, допустим, парень срывал с клумбы, а где он брал открыточки? Ходил за ними на почту? Но мы должны не бред автора обсудить, а ее конкретный вопрос, который заключается в том, имеют ли деньги отношение к взаимному удовольствию. Если у вашего партнера нет денег, вам придется платить за него и делиться с ним своими деньгами и своим имуществом, это во-первых. Во-вторых, если партнер всегда безработный, рядом с вами – маргинал, с проблемами в физическом или психическом здоровье, это будет влиять на все остальное. Вот почему финансовая самостоятельность – условие нормальных отношений, а отсутствие большого мезальянса – условие баланса. Кто ответит, почему автор этого как бы не понимает?)

Помню, как случайно услышала, как он говорил где-то кому-то, что никогда не любил тратить на женщин деньги, а на меня почему-то, наоборот, хочет их тратить, и ему это приятно, и что он не понимает, почему так.

Часто ещё я слышала, как он хвастался своим друзьям и знакомым, что он полностью меня обеспечивает, хотя это было неправда, ему на самом деле не на что меня содержать.

(Автор считает, что любой влюбленный мужчина мечтает полностью обеспечивать женщину. На самом деле это совсем не так. Объясните, почему)

Нередко бывает, что он мне начинает что-то предлагать, например, шашлыки пожарить или сходить куда-то, а я говорю:

– Ты что, с ума сошёл? У меня нет на такое денег, я не могу себе этого позволить!

А он:

– Ты дура, что ли? Я, я за это плачу, а не ты!

– А, ну только если ты, – говорю, – тогда я, наверно, не против…

(Опять представим, что случай реальный. Автор сначала кричит, что у нее нет денег, а когда рыцарь ей в грубой форме заявляет свое желание заплатить, с готовностью соглашается. Сразу две ошибки в таком поведении. Какие и почему?)

Ещё, помню, в парке случай был, на масленицу, мы гуляли и он хотел купить шашлык. Я выбирала шашлык подешевле, говорила ему, что переживаю за его деньги, которых у него и так не много и не хочу, чтобы он сильно на меня тратился. Мы обошли весь парк, чтобы выбрать самый дешёвый шашлык, и вдруг в один прекрасный момент он на меня как разорётся:

– Зачем в мой кошелёк лезешь, – кричит, – деньги мои считаешь, какое тебе дело до моих финансов вообще, я сам решаю, как и на что их тратить, свои деньги экономь, а в мои не лезь, и вообще, хватит мне мозги ебать.

И он взял в итоге тот шашлык, который был поблизости, отказавшись идти в другой конец парка за более дешёвым.

(В этой ситуации автор долго и демонстративно подчеркивала, что парень нищеброд и поэтому она не может себе позволить поесть за его счет. После того как он наорал на нее матом, автор успокоилась и радостно закусила. Сколько ее ошибок в таком поведении, если бы ситуация была реальной? Как надо было себя вести?)

И тут мне непонятно, правильно ли я себя тогда вела или нет, может быть, это тоже выход из границ и не твоё дело, когда пытаешься сберечь чужие деньги, предостеречь человека от лишних трат, иначе чего он с таким раздражением к этому отнёсся?

Но, с другой стороны, я не могла тогда повести себя иначе. Я боялась, что он потом начнёт жалеть, если сильно потратится на меня, обвинять меня будет, что я его транжирю и разоряю, поэтому мне хотелось подстраховаться, чтобы потом, если что, я с полным правом могла сказать: ничего я тебя не транжирила и не разоряла, не выдумывай, наоборот подешевле предлагала взять, но ты сам захотел вот этот подороже, ещё и накричал зачем-то на меня.

(Разница между шашлыками в одном парке символическая, даже если один делается из баранины, а второй из помойных котят, все равно цена будет похожа. Но представим, что речь идет о чем-то действительно разном: поесть хот-доги на улице или еду в ресторане. Как правильно вести себя женщине, если ее кавалер беден, но предлагает поужинать вне дома? Только описывайте, чем руководствуетесь, а не просто краткий ответ)

И когда карточку в магазине достаю, тоже также подстраховаться хочу, потому что боюсь попасть в неприятную для меня ситуацию, когда окажется, что он не собирался оплачивать за меня эти продукты, а я на него понадеялась, как на себя, и теперь села в лужу и выгляжу ещё большей дурой, чем когда просто не понимала, что он сам мне хочет всё оплатить.

Но иногда мне кажется, что, может быть, когда я веду себя так, я выставляю себя в неприглядном свете перед этими мужчинами, потому что выгляжу как девушка, за которую никто никогда не платил (хотя это не так) и поэтому не знаю, что это мужчина по всем правилам должен платить за женщину.

(Автор фантазирует, будто существуют “все правила”, которые известны всем и каждому и по которым, как по закону, мужчина обязан все время платить за женщину. А на самом деле, что это за “правила”? В каком случае мужчина платит, а в каком нет? И второй вопрос. То, как автор думает набить себе цену, притворившись дорогой штучкой, не просто смешно. Многие женщины уверены, что если сразу задать планку претензий к мужчине, он не будет думать, что за него цепляются, что готовы с ним быть на любых условиях. А на самом деле?)

И про меркантильность. Это вообще хорошо или плохо, когда женщина меркантильная?

Мне всегда казалось, что мужчин это обычно отталкивает, когда они видят в женщине меркантильность, но я помню, как в прошлом году, когда пыталась расстаться со своим нынешним парнем, прямо говорила ему, что хочу вот то-то и то-то, а он не может мне этого всего дать, что раньше мне казалось, что мне это всё не важно, богатый мужчина с тобой или бедный, главное, что хороший, но сейчас, за время отношений с ним, поняла, что всё же важно, и поэтому хочу расстаться.

Он мне тогда сказал: «значит, ты сука меркантильная», а я говорю «значит, я сука меркантильная, ты прав, вот такая я плохая, ничего не могу с собой поделать». Я думала, это всё оттолкнёт его от меня, а он наоборот стал мне обещать и туда меня сводить, и туда, и это мне купить, и вот это, как только у него появятся деньги. И я подумала, что, может быть, это только вначале знакомства и общения мужчину может оттолкнуть, если женщина покажется ему меркантильной, а на определённом этапе отношений это уже ни на что не влияет и можно не бояться показаться какой-то плохой и прямо говорить, чего ты хочешь, а он будет только и рад угодить. Или я не права, и это у меня тогда щипцы по отношению к нему были, когда я говорила ему, почему он меня не устраивает и почему я хочу с ним расстаться? Могут ли быть вообще такие ситуации, в которых было бы уместно дать понять мужчине о своей меркантильности и даже специально выставлять себя такой перед ним, и чтобы его это от тебя не отталкивало и значимость твоя из-за этого не падала?

(Что за отношения у автора с парнем, расскажите. Некоторые истории в письме выдуманные, но парень настоящий, автор часто пишет письма про него, даже фото его как-то присылала, самые внимательные вспомнили. Поэтому можете дать анализ их ситуации)

И ещё у меня в последнее время часто стали появляться такие мысли, но это скорее чисто логические рассуждения. Почему вообще это считается чем-то нехорошим, плохим, неправильным, недопустимым, когда ты восхищаешься, например, богатством человека? Почему этим нельзя восхититься? Почему красивые глаза, внешность, тело, какие-то черты характера, сила, ловкость и т. д., могут в человеке нравиться, а то, что он богатый, например, не может? Почему люди всё время так возмущаются – «ты со мной только из-за моих денег!» – ведь часто можно такое услышать. Но разве то, что у человека много денег, не достойно не меньшего восхищения, чем то, что у него, например, красивые глаза или сильные мышцы? Почему людей за их богатство нельзя любить, а за всё остальное можно? Чем богатство так сильно отличается от всех других качеств человека, что люди так не любят, когда они другим именно этим нравятся?

Я сейчас вот подумала, что деньги мужчины в чём-то похожи на его мышцы – и то, и другое требует работы и просто так у тебя не появится, а значит, достойно даже большего восхищения, чем что-то, просто данное тебе природой без всякого на то труда, как, например, те же красивве глаза. Но почему тогда, если девушке нравятся в мужчине его глаза или мышцы, это считается нормальным и не осуждается, а вот за деньги кого-то любить – это всегда плохо?

(Автор думает, что меркантильность – это тоже самое, что уважение к финансовым успехам партнера. А на самом деле одно другое исключает. Объясните, почему)

Прошу прощения, если получилось слишком длинно и сумбурно, но буду очень рада, если вы разберёте это моё письмо и ответите на мои вопросы.