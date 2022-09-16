Микродозирвание продуктов по уходу за кожей защитит ее от раздражения

Скорее всего, вы слышали о микродозировании в другом контексте, то есть о практике приема наркотиков в очень минимальных дозах, чтобы воспользоваться их преимуществами и свести к минимуму побочные эффекты, такие как беспокойство и паранойя. Но знаете ли вы, что тот же метод можно применить и к вашему обычному уходу за кожей? Эксперты одинаково восхваляют урезанный подход к использованию активных ингредиентов, таких как витамин С, отшелушивающие кислоты и ретинол. Рассмотрим, что значит микродозировка в средствах по уходу за кожей, а также кто увидит от нее наилучшие результаты.

Что такое микродозирование по уходу за кожей

Это означает использование более низких концентраций определенных активных ингредиентов для улучшения их переносимости. При использовании продуктов в более низкой концентрации вы все равно увидите результаты, но это снижает риск негативных реакций, особенно для людей с чувствительным и легко повреждаемым типом лица, например, с экземой или розацеа.

Какие ингредиенты следует микродозировать

Проще говоря, вы должны уменьшить количество любого ингредиента для ухода за кожей, который, как известно, потенциально раздражает или вызывает чувствительность. Это ретиноиды, отшелушивающие кислоты, такие как AHA, BHA и PHA, а также витамин C. Все они известны в мире косметологии как «активные вещества».

Ретинол и отшелушивающие кислоты являются двумя основными ингредиентами, которые наиболее полезны при микродозировании, потому что их использование реже или в разбавленной форме позволяет вашей коже пройти более гладкий период адаптации. Хотя ретинол эффективен, он вызывает раздражение, поскольку ваша кожа приспосабливается к нему в первые несколько недель, поэтому стоит разбавлять его увлажняющим кремом и наносить реже, чтобы уменьшить раздражение. Когда речь идет об альфа- и бета-гидроксикислотах, включая гликолевую, салициловую, и миндальную – профессионалы предлагают придерживаться менее мощных формул и не использовать эти ингредиенты ежедневно.

Есть ли средства, с которыми вам никогда не следует микродозировать

Солнцезащитный крем — это, по сути, единственное средство для ухода за кожей, который никогда не следует микродозировать. Чтобы получить значение SPF, указанное на бутылке, вам нужно использовать достаточно продукта, чтобы он действительно работал. Если вы не используете достаточное количество средства, которое составляет около половины чайной ложки для лица и шеи, защита от него уменьшается, увеличивая риск солнечных ожогов и повреждения кожи.

Есть ли недостатки у микродозирования

Ваша кожа не получает такой высокой концентрации активного ингредиента, как вам, возможно, хотелось бы, но вы можете использовать микродозирование на начальном этапе использования нового продукта для вас. Конечная цель такого подхода состоит в том, чтобы в конечном итоге перейти к полной концентрации средства, но нет ничего плохого в том, чтобы начинать использовать его в малых количествах и реже. У некоторых людей с чувствительной кожей никогда не будет возможности использовать более высокие концентрации раздражающих активных веществ, поэтому микродозирование позволяет получить хоть какую-то пользу от них.