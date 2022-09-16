Мнение: Разрушать электростанции и дамбы

Продолжается позор и беспредел последней (маразматической) стадии “спецоперации” – ракетные удары по жизнеобеспечивающей гражданской инфраструктуре Украины. Мерзость и скотство. Причем совершенно абсурдное со всех точек зрения, даже “патриотической” (современные родинолюбы почему-то особенно рьяно взялись доказывать старый тезис еще Льва Толстого, что патриот – это синоним скота).

Занятно, что у “патриотов” еще и считается обязательным ненавидеть Америку – ПОЭТОМУ они постоянно ссылаются на ее опыт, видимо, желая доказать, что стараются во всем слепо подражать тому, кого страстно ненавидят. Так и в этом случае – все бухтят, что “американцы тоже так делали”, кивая на Югославию или Ирак.

Скотам невдомек, что и подражают они по-дурацки, без понимания. Америка и НАТО бомбили ЭС в Югославии – но они и не думали при этом присоединять югов или иракцев к себе. В то время весь “смысл” войны с Украиной – только в ее присоединении, просто потому, что иначе для РФ война вовсе бессмысленна.

Зачем России ввергать Украину в гуманитарную катастрофу? Чтобы вызвать к себе любовь местного населения? Едва ли. Чтобы улучшить свою репутацию в мире? ОТНЮДЬ. Чтобы Украина не напала на Россию? Но

Украина и так не думала нападать на страну, которая ее в 4 раза больше.

Взрывы на ТЭЦ способны только окончательно погубить всякую репутацию страны, представив все ее население злобными и подлыми орками. Ради чего?

А если все ж восстанавливать – то и дамбы, и электростанции – сложные и дорогие сооружения. Пытаются устроить на Украине голод и холод? ЗАЧЕМ?? Просто из чистого садизма? Ах, “это чтобы они просто сдались”?

Но и немцы устроили блокаду Ленинграда тоже “только чтоб они просто сдались”. Мы, стало быть, уже не считаем блокаду Ленинграда преступлением против человечности? А это, в свою очередь, разве не является “пересмотром итогов Великой Отечественной войны”?

Вообще, интересно: а в обиходе отечественных “юристов” и “законников” еще остался сам этот термин – “преступления против человечности”? Или слово “человечность”, как и фраза “борьба за мир”, теперь в нашей Стране Скотов образуют сами по себе состав преступления и должны караться тюрьмой лет на 7-8?

Но это еще не дно, пожалуй. Дно – отправить диверсантов колодцы отравлять. И водопроводы в городах. Самое чудовищное – я это говорю и понимаю: наши скоты могут. Они могут всё . Дна нет.

Как сказали бы в старину – нет ни совести, ни чести, ни ума.