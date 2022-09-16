Отец Джиджи Хадид прокомментировал слухи о романе модели с Леонардо Ди Каприо

Не успели в прессе появится слухи о том, что Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид решили “познакомиться поближе”, как воображаемую миллионами фанатов пару безжалостно разбил отец супермодели Мохамед Хадид. По словам 73-летнего иордано-американского застройщика и предпринимателя, на самом деле Лео и Джиджи знакомы уже давно. Впрочем, и сам Хадид когда-то водил дружбу с 47-летней кинозвездой.

Я познакомился с мистером Ди Каприо в Сен-Тропе четыре года или пять лет назад, и он очень приятный человек, – сказал он, – Он мне всегда нравился. Они с Джиджи тоже знакомы достаточно давно.

По мнению отца Джиджи, она и Лео – хорошие приятели, и романтики между ними по определению не может быть. Впрочем, он ни за что не берется отвечать.

Хоть я и не говорил со своей дочерью о мистере Ди Каприо, не думаю, что они встречаются — я считаю, что они просто хорошие друзья. Но в действительности я не знаю, – заключил он, дав поклонникам призрачный шанс.

Отметим, что на днях Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид заметили вместе на афтепати Недели моды в Нью-Йорке. Они мило общались и держались в стороне от общей компании. А неделей ранее стало известно, что Лео проявил к модели романтический интерес — инсайдеры утверждали, что актер влюблен и добивается внимания Джиджи вот уже несколько месяцев, при том, что сам лишь несколько недель назад расстался с возлюбленной Камиллой Морроне.

Слухи о новом романе Лео всколыхнули социальные сети — если еще недавно все посмеивались над тем, что актер предпочитает девушек до 25-ти, как он нашел избранницу аж на два года старше этого возраста. Джиджи — 27, у нее маленький ребенок и серьезные отношения с Зейном Маликом за плечами.

Напомним, что Мохамед Хадид известен тем, что строит роскошные отели и особняки, например, в районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе, где живут Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, и в густо населенном знаменитостями районе Беверли-Хиллз, Калифорния.

Мохамед Хадид с дочерьми Джиджи и Беллой