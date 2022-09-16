Шакира и Жерар Пике встретились с адвокатами в Барселоне

Накануне днем Шакира и Жерар Пике впервые за долгое время вместе попали в объективы фотографов в Барселоне. Но нет, здесь не идет речь о примирении. Наоборот, бывшие влюбленные встретились с адвокатами из одной юридической конторы.

45-летняя поп-дива и 35-летний футболист “Барселоны” оделись просто и небрежно, но выглядели сосредоточенными. Покинули офис они также отдельно друг от друга, и обоим было явно не до репортеров. Похоже, что судебные тяжбы по опеке над общими сыновьями – 9-летний Миланом и 6-летним Сашей – закончатся нескоро, ведь Шакира и Пике пока что так и не пришли к соглашению.

Отметим, что Пике готов уступить Шакире опеку над детьми, но при некоторых условиях. По данным СМИ, он просит у бывшей 400 тысяч долларов на погашение долга, который остался у него в Испании, и пять билетов первого класса, чтобы он смог прилетать к сыновьям на выходные в Майями. Что ж, судя по всему, певица не спешит идти на уступки.

Напомним, что о разрыве Шакиры и Жерара Пике стало известно 1 июня – ряд испанских СМИ сообщил, что причиной расставания пары стали измены футболиста. Спустя три дня расставание подтвердила сама Шакира. Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, при этом они не состояли в официальном браке. К слову, Жерар Пике уже выходит в свет с новой девушкой, которую поклонники певицы винят в распаде этого союза.