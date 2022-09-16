Мнение: Иран вступает в ШОС

Иран вступает в ШОС

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) —международную организацию, объединяющую Россию, Китай и ряд государств Центральной Азии, которая за последние годы разрослась за счёт Турции, Ирана, Индии и многих других стран.

Как отмечает The Jerusalem Post, это означает, что эта новая организация развивающихся индустриальных держав стремится к сотрудничеству без Запада. Это сотрудничество принимает форму вызова мировому порядку во главе с США. Россия и Китай ясно дают понять, что хотят изменить роль Соединённых Штатов в мире, в связи с чем вступление Ирана в ШОС является «важной вехой». Хотя издание называет это событие символическим, там также полагают, что оно будет иметь реальные последствия.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан объявил о подписании документа о полноправном членстве в организации накануне заседания ШОС в Узбекистане. «Сегодня мы вступили в новый этап экономического, торгового, транзитного, энергетического сотрудничества», — отметил иранский политик в своих соцсетях.

В Тегеране вступление в организацию рассматривают в качестве начала нового этапа для своей роли не только в Центральной Азии, но и за пределами региона. Иран заключил с Китаем рассчитанное на 25 лет соглашение о всестороннем сотрудничестве, а также активно формирует и укрепляет альянс с Россией. Иран уже поставляет в Россию беспилотные летательные аппараты, в связи с чем не исключено, что Тегеран получит от Москвы оборонные технологии.

Кроме того, целый ряд других стран, в том числе Армения, Азербайджан, Турция и государства Центральной Азии, встречаются в рамках ШОС. В связи с этим, как пишет The Jerusalem Post, организация и её постепенное расширение поспособствуют попытке России и Китая изменить мировой порядок, а Ирану позволит укрепить своё положение в регионе.

https://russian.rt.com/inotv/2022-09-16/Jerusalem-Post-vazhnaya-veha- – цинк

https://www.jpost.com/middle-east/article-717199 – оригинал на английском

1. С учетом 25-летнего соглашения о стратегическом партнерстве с Китаем, а также недавних договоренностей с Россией, вступление Ирана в ШОС было делом неизбежным.

2. Несмотря на текущую аморфность и размытость ШОС, США прекрасно понимают, что в перспективе данная структура будет представлять серьезный вызов их экономической гегемонии, поэтому давление на ключевых членов ШОС, в том числе и Иран, будет усиливаться.

3. Процессы расширения ШОС отражают общемировые тенденции фрагментации уходящего миропорядка, который как песок просачивается сквозь американские пальцы.

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