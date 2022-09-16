Мнение: Французы едят кактус, словаки за Россию и смена власти в Швеции

1. Отношение французов к санкциям против России напоминает анекдот про ёжиков – которые плачут, колются, но продолжают есть кактус (ссылка):



Более 70 процентов жителей Франции поддерживают санкции против России, однако 74 процентов уверены, что санкции неэффективны. О том, что необходимо поддерживать Украину и сохранять санкции против России, даже если это негативно влияет на уровень жизни французов, сообщили 40 процентов опрошенных.

Против России введено в общей сложности уже 11 тысяч санкций (ссылку), но мы почему-то до сих пор не особенно заметили их влияние на наш уровень жизни.

2. В некоторых европейских странах опросы показывают иную картину – население поддерживает Россию (ссылка):



Более половины словаков поддерживают Россию в конфликте на Украине, говорят результаты опроса, которые публикует братиславское сетевое издание Dennik N.

Исследование провели Словацкая академия наук и агентства MNFORCE и Seesame. Опрос содержал всего один вопрос — «Как бы вы хотели, чтобы закончился конфликт на Украине?». На вопрос ответили 1,1 тысячи человек, 20,6 процента из которых хотят, чтобы ситуация завершилась ясной победой России, 19,9 процента ждут, что победят украинцы.

«В целом победы России желает более половины опрошенных, победы Украины — около трети. Почти каждый пятый (17,9 процента) не готов ответить на данный вопрос», — говорится в исследовании.

В Словакии исторически было больше симпатизантов России, чем в Чехии или, тем более, в Польше. Да и с точки зрения экономики, поддержка России – единственный разумный вариант для словаков.

Дело в том, что Словакия – это крупный газовый хаб, откуда российский газ идёт в другие страны, а словацкие заводы до сих пор были конкурентоспособны именно за счёт дешёвого трубопроводного газа из России. Если газовый импорт из России прекратится навсегда, это будет мощнейший удар по доходам и уровню жизни словаков (помимо потери заработка, они будут просто мёрзнуть и платить огромные счета за энергию – страна-то находится внутри континента и доставлять туда нефть и СПГ от побережий довольно дорого).

Но у властей Словакии другое мнение, они подчинены Вашингтону. Для иллюстрации: недавно в одном из словацких сёл бульдозером снесли кладбище русских солдат, погибших в Первой мировой (ссылка).

За русофобию нужно платить. А если словаки платить не хотят, им пора уже задуматься о независимости от США.

3. Ещё одно европейское правительство пало. Для нас, однако, это мало что меняет – одни русофобы сменили других (ссылка):

Короткой строкой: по итогам подсчёта голосов выяснилось, что правая коалиция на выборах в Швеции всё же победила левую и получит в парламенте 176 мест против 173. Премьер-министр Швеции Андерссон подала в отставку.

Данная новость интересна тем, что а) падение европейских правительств продолжается, б) в правительство королевства теперь, вероятно, войдут окультуренные постнацисты из партии «Шведские демократы», получившей 20% голосов. Это имеет значение для общеевропейской практики, в рамках которой политические силы с маркером «фашистов» или «ультраправых» обычно к власти не допускались совсем, а их лидеры отличались исключительной эфемерностью, ибо против них одобрялись любые провокации с целью создания компромата, а иногда их настигали и несчастные случаи. «Шведские демократы» — партия резко антииммигрантская, поэтому можно ожидать некоторой смены политики умолчания об иммигрантской преступности и некоторого роста социального напряжения.

Для нас же смена левоцентристов на правых не имеет решающего значения, поскольку шведские (а также прочие европейские) социал-демократы в отношении к России от ультраправых ничем не отличаются. Напомним, что куда более интересным событием будет уже решённый, судя по СМИ, приход правых к власти в Италии, намеченный на 25 сентября.