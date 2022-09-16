Скандалы: Во главе новой пионерии встанут люди в погонах

На бюджетное финансирование может претендовать не только новая организация, но и её коллективные члены

Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Из содержания документа можно сделать первые выводы не только о создающейся структуре управления движением и источниках его финансирования, но и о методах работы. В частности, в проекте утверждается, что в органы детской организации войдут представители федеральных ведомств.

Но не всех. Работать с подрастающим поколением будет поручено чиновникам агентств по делам молодёжи, министерств культуры, просвещения, природных ресурсов, здравоохранения, науки и высшего образования, спорта. Особую роль в развитии и становлении организации суждено сыграть уполномоченным лицам Минобороны, МВД, ФСБ и МЧС.

Министерства финансов, промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и некоторые другие, по всей видимости, интереса к детско-патриотическому проекту не проявили.

Ежегодно до 1 апреля вошедшим в органы молодёжной организации чиновникам предписано представлять в Правительство РФ отчёты о проведённой работе. В них также должен содержаться перечень предложений «о мерах государственной поддержки движения на очередной финансовый год и плановый период».

Формам поддержки посвящён другой проект постановления Правительства, разработанный Минпросвещения. В нём, в частности, предлагается включить движение в перечень получателей господдержки в виде грантов и субсидий на развитие образования. Средства будут выделяться в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» и пойдут на организацию воспитательной работы и «увеличение численности детей, вовлечённых в деятельность организации».

Но субсидиями дело не ограничится. Представители федеральных ведомств обязаны ежегодно утверждать «план финансирования деятельности региональных отделений движения на очередной финансовый год и плановый период», а также «финансирования деятельности коллективных участников движения».

Такие формулировки свидетельствуют о том, что расходы на содержание и развитие новой пионерской организации будут включаться непосредственно в федеральный бюджет.

Под коллективными членами подразумеваются структуры, выступившие учредителями федерального движения: Ассоциация волонтёрских центров, «Большая перемена», Российское движение школьников, «Юнармия», «Российские студенческие отряды», Российский союз молодёжи, Ассоциация учащейся молодёжи Российского союза молодёжи «Содружество», военно-патриотический центр «Вымпел», Кружковое движение НТИ и многие другие.

Наиболее интригующим пунктом проекта постановления стала обязанность представителей министерств отчитываться перед Правительством о решениях, «по которым позиция представителей указанных федеральных органов исполнительной власти отличается от позиции иных членов коллегиальных органов движения».

«Конечно, будут споры и дискуссии. А что в этом такого? Президент Владимир Путин сказал официально, что никого заставлять вступать в движение нельзя. Всё только добровольно. Значит, к нам придут активные ребята, со своими взглядами и со своей позицией», — Источник «Октагона»

Опрошенные изданием создатели движения воздержались от официальных комментариев. Они сослались на то, что необходимая для деятельности организации правовая база пока не утверждена. Также участникам движения предстоит сформулировать основные пункты его программы и идеологии. В принятом на учредительном съезде организации уставе сознательно был оставлен открытым ряд фундаментальных вопросов, чтобы дать возможность детям и молодёжи ответить на них самостоятельно.

Идея создания общероссийской детской организации обсуждалась давно. Но актуальность патриотического проекта резко выросла после объявления специальной военной операции на Украине. С предложением объединить молодое поколение россиян обратилась в апреле 2022 года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» семиклассница Диана Красовская. Президент Владимир Путин инициативу поддержал. Первоначально предполагалось, что движение будет названо «Большая перемена», но впоследствии от этого варианта решили отказаться.

Федеральный закон о создании движения был принят прошедшим летом. Однако ряд других документов, позволяющих организации начать полномасштабную деятельность, ещё разрабатывается.

Константин Джултаев

Оригинал материала: “Октагон”