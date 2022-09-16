Певица Жасмин не считает обжорство грехом после слов Киркорова

Сара Шор, более известная, как певица Жасмин прокомментировала откровенное признание Филиппа Киркорова. По ее словам, она не считает обжорство грехом после слов поп-короля российской эстрады.

Не так давно Филипп Киркоров откровенно признался в одном из своих грехов, доставляющем ему дискомфорт. Как оказалось, один из самых популярных артистов России, кумир поклонников самых разных возрастов любит вкусно поесть. Из-за этого 55-летний поп-король набирает лишний вес, что мешает в работе и отражается на привлекательности мужчины. Заявление своего коллеги нашло отзыв в сердце певицы Жасмин, которая давно дружит с Филиппом Киркоровым. Супруга молдавского политика и бизнесмена израильского происхождения Илана Шора не стала скрывать, что так же иногда предается обжорству. Однако Жасмин вовсе не считает любовь к вкусной пище грехом.

Как шутливо выразилась заслуженная артистка РФ, у нее нет грехов, и это видно по ее внешности. У 44-летней певицы действительно до сих пор сохранилась прекрасная фигура, она активна в жизни и старается деликатесы доставляют ей удовольствие, но никак не проблемы. Дружбу с Филиппом Киркоровым она называет похожей на отношения брата и сестры.

Стоит отметить, что в 2017 году супруг Жасмин был осужден по делу о хищении средств в особо крупных размерах. Уже два года предприниматель находится в международном розыске. Сын от первого брака с Вячеславом Семендуевым Михаил, которому в конце августа исполнилось 25 лет, живет отдельно от матери. 10-летнюю Маргариту и 6-летнего Мирона, рожденных во втором браке, певица воспитывает сама.