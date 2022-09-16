 

Певица Жасмин не считает обжорство грехом после слов Киркорова

16.09.2022, 17:45, Разное
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Сара Шор, более известная, как певица Жасмин прокомментировала откровенное признание Филиппа Киркорова. По ее словам, она не считает обжорство грехом после слов поп-короля российской эстрады.
Не так давно Филипп Киркоров откровенно признался в одном из своих грехов, доставляющем ему дискомфорт. Как оказалось, один из самых популярных артистов России, кумир поклонников самых разных возрастов любит вкусно поесть. Из-за этого 55-летний поп-король набирает лишний вес, что мешает в работе и отражается на привлекательности мужчины. Заявление своего коллеги нашло отзыв в сердце певицы Жасмин, которая давно дружит с Филиппом Киркоровым. Супруга молдавского политика и бизнесмена израильского происхождения Илана Шора не стала скрывать, что так же иногда предается обжорству. Однако Жасмин вовсе не считает любовь к вкусной пище грехом.

Как шутливо выразилась заслуженная артистка РФ, у нее нет грехов, и это видно по ее внешности. У 44-летней певицы действительно до сих пор сохранилась прекрасная фигура, она активна в жизни и старается деликатесы доставляют ей удовольствие, но никак не проблемы. Дружбу с Филиппом Киркоровым она называет похожей на отношения брата и сестры.

Стоит отметить, что в 2017 году супруг Жасмин был осужден по делу о хищении средств в особо крупных размерах. Уже два года предприниматель находится в международном розыске. Сын от первого брака с Вячеславом Семендуевым Михаил, которому в конце августа исполнилось 25 лет, живет отдельно от матери. 10-летнюю Маргариту и 6-летнего Мирона, рожденных во втором браке, певица воспитывает сама.


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