 

На Сокольнической линии метро Москвы запустили поезд к 100-летию Роспотребнадзора

16.09.2022, 17:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В последние годы в московском метрополитене сложилась традиция. На линиях нередко запускают тематические поезда к тому или иному событию. Например, накануне на Сокольнической линии появился состав к 100-летию Госсанэпидслужбы России (Роспотребнадзора). Поезд будет курсировать до 1 ноября 2022 года.

Зайдя в вагоны, пассажиры смогут больше узнать о функциях ведомства и важности его работы, а также об истории службы. Всего в поезде 10 вагонов, в каждом из которых рассказывается об одном из десятилетий Роспотребнадзора.

Состав можно узнать по красному цвету и желтыми вкраплениями. Внутри изображены портреты сотрудников и деятелей, внесших особый вклад в развитие организации. Также в вагонах можно увидеть тематические советские плакаты, посвященные правилам соблюдения чистоты и бережного отношения к здоровью.

“В пандемию коронавируса мы еще раз убедились в эффективности работы ведомства. Оно сохранило тысячи жизней, среди которых и сотрудники транспортного комплекса Москвы. Сегодня мы хотим сделать приятный подарок в честь юбилея — запуск тематического поезда”, – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тем временем на Серпуховско-Темирязевской линии продолжает курсировать тематический поезд “Россия в объективе”. В вагонах представлены пейзажи из разных точек самой большой в мире страны. Можно увидеть величественный Эльбрус или посмотреть красоты Камчатки. Этот состав будет курсировать до февраля 2023-го.

Говоря о Сокольнической линии, стоит добавить, что эта ветка в ближайшем будущем станет длиннее. В настоящий момент ведется строительство наземной станции в Новой Москве – “Потапово”. Станция откроется вдоль между улицами Потаповская Роща и Александры Монаховой, вдоль строящейся магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Это будет первая станция в московском метро с отоплением. В настоящий момент готовность “Потапово”, которой будут пользоваться в основном жители ТиНАО и Южного Бутова, оценивается в 56%. Подробнее об этой станции ранее писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10.21 / Обыкновенная петрушка подарит молодость лицу: делаем домашний крем, который в магазине продали бы втридорога

10.07.22 / Мужчина пошел к врачу из-за крови в моче и узнал, что он гермафродит

17.09.22 / В Латвии подумывают ограничить русский язык в коммуникации и рекламе

31.01.22 / Воробьев рассказал о судьбе коронавирусных ограничений в Подмосковье

03.01.21 / В краснодарском колхозе вывели коров, дающих пальмовое масло

15.04.22 / Сестра Жанны Фриске Наталья назвала дочь в честь небесного тела

06.09.20 / Кричащий и движущийся камень в белорусском лесу

09.12.21 / В основе – темная помада и немного румян: безупречный новогодний макияж для семейного ужина и корпоратива

20.06.21 / Белые стрелки — новый тренд в макияже-2021: как рисовать, зависит от фантазии (фото)

10.08.21 / Алина Кабаева впервые за три года появилась на публике и раскритиковала судейство на Олимпиаде в Токио

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика