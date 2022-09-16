 

Президент Узбекистана приказал Вооружённым силам начать воевать «хоть с кем-то»

16.09.2022, 17:13, Разное
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что сегодня подписал секретный приказ, согласно которому Вооружённые силы страны до конца недели должны открыть хотя бы один новый фронт на просторах бывшего СССР.

Война в УкраинеТакая необходимость, по его словам, назрела, исходя из общей остановки. По словам главы государства, он не может разглашать текст приказа дословно, поскольку это секретный документ, но может пересказать его смысл.

– В общих чертах суть такая: нам пора тоже начинать воевать хоть с кем-то. Соседи и бывшие братские народы уже начали, а мы, как и всегда, тащимся где-то позади. Так быть не должно, – сказал он в интервью государственным СМИ. – Я ещё в 2019 году подписывал программу о семнадцати шагах к завоеванию регионального лидерства и шаг номер двенадцать, если кто забыл, предусматривает оперативное перенятие передовых практик.

Мирзиёев добавил, что попросил генералов не нападать на Киргизию и Таджикистан, поскольку те уже ведут боевые действия друг против друга, но в остальном оставил им полную свободу выбора. Главное требование – атаковать уже до конца текущей недели, чтобы «прекратить позориться перед людьми».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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