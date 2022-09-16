Президент Узбекистана приказал Вооружённым силам начать воевать «хоть с кем-то»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил, что сегодня подписал секретный приказ, согласно которому Вооружённые силы страны до конца недели должны открыть хотя бы один новый фронт на просторах бывшего СССР.

Такая необходимость, по его словам, назрела, исходя из общей остановки. По словам главы государства, он не может разглашать текст приказа дословно, поскольку это секретный документ, но может пересказать его смысл.

– В общих чертах суть такая: нам пора тоже начинать воевать хоть с кем-то. Соседи и бывшие братские народы уже начали, а мы, как и всегда, тащимся где-то позади. Так быть не должно, – сказал он в интервью государственным СМИ. – Я ещё в 2019 году подписывал программу о семнадцати шагах к завоеванию регионального лидерства и шаг номер двенадцать, если кто забыл, предусматривает оперативное перенятие передовых практик.

Мирзиёев добавил, что попросил генералов не нападать на Киргизию и Таджикистан, поскольку те уже ведут боевые действия друг против друга, но в остальном оставил им полную свободу выбора. Главное требование – атаковать уже до конца текущей недели, чтобы «прекратить позориться перед людьми».

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