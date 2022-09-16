 

СМИ: дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова выходит замуж

16.09.2022, 17:00, Разное
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24-летняя дочь Дмитрия Пескова Лиза и ее 34-летний избранник, бизнесмен Руслан Голбазов, не афишируют отношения, но все же в прессу просочилась информация о том, что влюбленные вовсю готовятся к свадьбе. Более того, похоже, что приглашения на торжество уже разосланы. По словам бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, торжество состоится уже 1 октября и пройдет в Москве.

К слову, слухи о помолвке и последующей свадьбе пары ходили еще в прошлом году. Тогда СМИ утверждали, что торжество пройдет на Сардинии, Италия, однако Лиза эту информацию опровергла. Об отношениях пары известно немного, кроме того, что у Лизы и Руслана все серьезно — они вместе уже более 3-х лет.

Елизавета Пескова — дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Сергеевича Пескова от брака с Екатериной Солоцинской (напомним, что с 2015 года он состоит в браке с фигуристкой Татьяной Навкой). Лиза родилась 9 января 1998 года. Девушка окончила французскую школу, но высшее образование по настоянию отца получила в Москве в Институте стран Азии и Африки, который в свое время окончил и он сам. Позже она вернулась в Париж, а затем обратно, и закончила уже факультет международных отношений МГИМО. В 2017 году Пескова стала советником по молодежному предпринимательству президента Ассоциации по развитию бизнес-патриотизма. Сейчас девушка работает вице-президентом Фонда развития французских исторических инициатив, ведет успешный блог и сотрудничает с модными брендами в качестве модели.


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