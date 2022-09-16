 

Мэрайя Кэри выпустила ювелирную коллекцию, приуроченную к 25-летию ее альбома Butterfly

16.09.2022, 17:00, Разное
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Мэрайя Кэри объединилась с Chopard и его художественным директором Каролиной Шойфеле для создания коллекции высокого ювелирного искусства. Капсула приурочена к 25-летию альбома исполнительницы Butterfly. Шойфеле охарактеризовала коллекцию Happy Butterfly как современный дизайн бабочки в сочетании с культовыми “счастливыми бриллиантами” Chopard и сапфирами. Украшения выполнены из белого и розового золота.

Бабочка – это олицетворение метаморфозы и яркий символ энергии, благодаря которой Мэрайя Кэри добилась уникально долгого успеха, – говорится в официальном пресс-релизе. – Бабочка – это еще и эмблема стиля компании Chopard. Ее образ ассоциируется с постоянно обновляемыми устремлениями и дыханием свободы. Мэрайя Кэри интерпретировала этот образ средствами ювелирного искусства, создав изумительный гарнитур: колье, серьги и кольцо из «этичного» золота с сертификатом Fairmined, полностью украшенные бриллиантами.

Всего Happy Butterfly включает 12 изделий. В коллекции можно найти браслеты, кольца, подвески и сережки. Их стоимость варьируется от 6330 до 23 500 долларов (от 378 000 до 1 400 000 рублей).

Butterfly — это шестой студийный альбом американской певицы, изданный в 1997 году. В первую неделю пластинка разошлась в США тиражом в 236 тысяч экземпляров и стартовала на первой строчке американского чарта Billboard 200. Тем не менее, суммарные продажи пластинки оказались не столь впечатляющими в сравнении с её предыдущими двумя мультиплатиновыми релизами.

Эта работа стала первой после развода Мэрайи с мужем, главой звукозаписывающей компании Sony, Тони Моттоллой. Отсюда и происходит название пластинки — именно с бабочкой, вырвавшейся на волю из кокона, сравнивает себя певица. В этот период сильно изменился и ее имидж.


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