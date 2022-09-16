 

Мнение: Без выбора

16.09.2022, 16:55, Разное
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Евгений Пригожин прокомментировал видеозапись, на которой он агитирует арестантов отправиться на Украину.

Дословно: «Те, кто не хотят, чтобы в ЧВК воевали заключённые, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами».


отсюда

Выходит, что выбора нет? Или арестанты или дети?

Похоже, что слив видеозаписи был спланированной акцией. Именно ради того, чтобы продемонстрировать народонаселению, что у него нет выбора.

На снимке: Евгений Пригожин (слева) в  Грозном, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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