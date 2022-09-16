Мнение: Без выбора

Евгений Пригожин прокомментировал видеозапись, на которой он агитирует арестантов отправиться на Украину.

Дословно: «Те, кто не хотят, чтобы в ЧВК воевали заключённые, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами».



отсюда

Выходит, что выбора нет? Или арестанты или дети?

Похоже, что слив видеозаписи был спланированной акцией. Именно ради того, чтобы продемонстрировать народонаселению, что у него нет выбора.

На снимке: Евгений Пригожин (слева) в Грозном, фотография отсюда

—