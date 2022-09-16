Мнение: О подготовке полной и безоговорочной… Выстрел главного «Калибра»?

Складывается впечатление, что «полная и безоговорочная» уже близко. Нет, не #победа (хотя с чьей стороны посмотреть).

Но это, быть может, не так уж и фатально. В конце концов, плох не тот политик, который уходит в «свою реальность». А тот, который не желает из неё выходить даже перед лицом неопровержимых фактов.

Российский президент Владимир #Путин начал новый этап…

На переговорах в рамках саммита ШОС с индийским премьер-министром Нарендрой Моди он заявил буквально следующее:

«Я знаю вашу позицию по конфликту на Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем всё для того, чтобы это всё прекратилось как можно быстрее. К сожалению, только противная сторона, руководство Украины, заявляет об отказе от переговорного процесса, заявила, что хочет добиться своих целей военным путём. Как они говорят, на поле боя. Но тем, не менее, мы вас будем держать в курсе того, что там происходит».

Итак, первое. Демилитаризация, денацификация, спецоперация – это всё только для внутренней аудитории. Для внешней – конфликт.

Второе. #Россия уже хочет мирных переговоров. И публично сетует, что другая сторона конфликта от них отказывается. Но опять же – никаких заявлений, что, мол, «англосаксы не велят». То есть, и этот нарратив – строго внутри страны, а для внешней аудитории #Украина позиционируется как равноправный субъект.

И третье. Особо примечательное: Россия «сделает всё» для того, чтобы #конфликт прекратился «как можно быстрее». Что ж, условия Киева известны: вывод войск, возврат к границам 1991 года, #репарации, компенсации. Озвученное «всё сделает» включает и их принятие тоже?

И это – уже всё?

Но хотя бы «слив» засчитают?

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