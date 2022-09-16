 

СМИ: процедура банкротства «Роскосмоса» завершится не ранее января

16.09.2022, 16:33, Разное
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Процедура банкротства бывшей государственной корпорации «Роскосмос» завершится не в ноябре, как прогнозировалось летом, а не ранее января – об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

В настоящий момент компания задолжала государству и другим кредиторам около 820 млрд рублей – это больше, чем все средства, выделенные за прошедшие пять лет в рамках национального проекта «Космос» и федеральной целевой программы «Российский космос».

Не менее 30% этой суммы исчезли в неизвестном направлении, остальные потери в основном касаются нереализованных проектов, включая микрогород на Луне и «космическую заправку» на Венере – так называемый «пункт аккумуляции энергии», предназначавшийся для подзаправки планировавшихся к постройке к 2040 году гигантских отечественных космических кораблей. Одного только дорогостоящего титана для постройки конструкций венерианской базы было закуплено на 24 миллиарда рублей.

Планируется, что после окончания процедуры банкротства и санации «Роскосмос» окончательно утратит статус государственной корпорации и займётся продажей сувениров с принадлежащими ему товарными знаками – к примеру, с изображением Юрия Гагарина (зарегистрированный товарный знак) и его знаменитой фразой «Поехали!» (зарегистрированный товарный знак).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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