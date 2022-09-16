Мнение: Парадокс щедрого буржуя

В левых кругах принято считать, будто главное для капиталиста — это деньги. Отчасти это правда, так как деньги — это овеществлённый труд, а к труду следует относиться с уважением. Однако всё же в газетах постоянно появляются неприятные новости о буржуях, которые… добровольно расстаются со своими деньгами, без всякой видимой пользы для себя.

Вот, к примеру, свежее. Владимир Потанин, раньше советский инженер, а сейчас — один из самых богатых предпринимателей России, передаёт 50% акций Росбанка в благотворительный фонд. Цитирую (ссылка):

Компания “Интеррос” Владимира Потанина, которая приобрела Росбанк в апреле этого года у Societe Generale, начала процесс передачи до 50% акций банка в эндаумент [собственный капитал, грубо говоря — прим. О.М.] благотворительного фонда предпринимателя. Заявление Потанина на эту тему появилось в среду в телеграм-канале “Интерроса”.

После передачи до 50% акций Росбанка целевые капиталы фонда Потанина достигнут запланированного размера в 100 млрд рублей, что обеспечит финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ. “В свою очередь, фонд становится самостоятельной благотворительной организацией с независимыми органами управления”, — подчеркнул Потанин.

Еще 10% акций “Росбанка” “Интеррос” передает на мотивационную программу для сотрудников “Росбанка”, которая будет запущена в цифровой форме, сообщил предприниматель. По его мысли, такая передача идет в русле идеи “народного капитализма” — превращения работников компаний в их бенефициаров, а цифровые финансовые активы (ЦФА) являются наиболее реалистичной формой для этого.

По мнению Потанина, эти шаги укрепят независимый статус Росбанка, “в котором главную роль будет играть совет директоров, где большинство составляют независимые директора”, — считает Потанин.

“Принятые решения — не первый и не последний мой шаг по передаче капитала на общественно-полезные цели”, — добавил Потанин.

Проще говоря, в благотворительный фонд залили достаточно денег, чтобы он стал независимой, самостоятельной организацией. Теперь фонд может поддерживать музеи, не собирая деньги у спонсоров, а «на свои». 100 млрд рублей в акциях — это, допустим, 4 млрд рублей в год дивидендами. Вполне достаточный бюджет, чтобы фонд работал десятилетиями, если не веками. По такому же принципу действует, к примеру, Нобелевский фонд. Альфред Нобель давно уже лежит в могиле, а его фонд ежегодно раздаёт премии, при этом доходы фонда со временем только растут.

Ещё 12 лет назад Владимир Потанин заявил, что собирается постепенно передать большую часть своего состояния на благотворительные цели, так что нынешняя передача денег фонду — всего лишь очередной шаг в выбранном направлении. И это в современной России скорее правило, чем исключение: практически все бизнесмены (начиная примерно от рублёвых миллиардеров) занимаются какой-нибудь общественно-полезной деятельностью, тратят на неё зачастую огромные деньги, вплоть до всего своего состояния целиком. Журналисты редко об этом пишут, это для них неформат, но если вы немного пороетесь в поисковиках, вбивая туда фамилии крупных предпринимателей, вы убедитесь, что я прав. Можно начать с фамилии «Тетюхин», например.

Обычно на это говорят, что таким образом богачи уходят от налогов. Но нет, элементарная проверка показывает, что налоги тут не при делах. Невозможно сэкономить на налогах, передав акции благотворительному фонду. Ваш бухгалтер сможет уменьшить налоговую базу, записав переданное в расходы, но экономия будет смешной — это как купить ящик водки, водку вылить, бутылки сдать, а деньги пропить.

За рубежом, возможно, ситуация иная, однако конкретно в России жульничать таким образом довольно сложно. Передал акций на 50 млрд, сэкономил на налогах 10 млрд. Отличная сделка, нечего сказать! Особенно если учесть, что крупные операции такого рода Налоговая всегда разглядывает под микроскопом.

Таким образом, товарищи, мы наблюдаем нечто странное. Владимир Потанин ещё относительно молод, звать к постели нотариуса ему рано. Но всё же он добровольно расстаётся со своими деньгами, чтобы помочь обществу. При этом речь идёт не о какой-то потерянной овце, которую вот-вот загрызут санитары леса, а об обладателе второго по размеру состояния в России, то есть о матёром хищнике, который в ходе многолетней борьбы с честью выдержал множество драк со своими конкурентами.

Возможно, в комментариях мне объяснят сейчас, что тут не так?