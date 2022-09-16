«Думала, у нас свободная страна» – актриса Джина Карано рассказала о том, как Disney уволил её за традиционные взгляды

В интервью Fox News Джина Карано поделилась подробностями о своём поведении в социальных сетях, которое возмутило ЛГБТ-сообщество и стоило ей голливудской карьеры. По словам актрисы, она не собиралась вызывать чьё-либо возмущение, а всего лишь считала, что имеет право на выражение собственного мнения.

Джина Карано была довольно известным бойцом смешанных единоборств, а стала ещё более успешной актрисой. Она снималась в таких фильмах, как «Дэдпул» и «Форсаж», а затем некоторое время снималась в диснеевском сериале «Мандалорец».

Но затем её карьера упёрлась в кирпичную стену. Почему? Что ж, её уволили за то, что она придерживалась неортодоксальных взглядов на ношение масок и выборы 2020 года. Она не была особо политичной и уж точно не поддерживала конкретную партию, но на неё обрушились за её мнение. Тем не менее она осталась несломленной.

Мы побеседовали с ней в новом эпизоде передачи Tucker Carlson today. Довольно удивительное интервью! Вашему вниманию Джина Карано, объясняющая, как она отреагировала на требования «Дисней» определиться со своими местоимениями.

ДЖИНА КАРАНО, актриса: Когда я не ставила хэштеги о правах трансов и не указывала предпочтительные местоимения в своём профиле, они продолжали на меня давить. И, в конце концов, я просто сказала: «Я не собираюсь этого делать».

Я не понимала о каких местоимениях идёт речь. Я даже не знала, о чём говорят люди. Я просто не была в курсе этой штуки с местоимениями, которая, по-видимому, творится уже лет семь-восемь.

Но никто так и не объяснил цель…

ДЖИНА КАРАНО: Никто.

Я хочу сказать…

ДЖИНА КАРАНО: Я не знала.

Предполагалось, что вы знаете?

ДЖИНА КАРАНО: Ага.

А если не знаете, то вы ксенофоб?

ДЖИНА КАРАНО: Да. А затем я написала «бип-боп-буп» в моём (профиле Twitter в качестве предпочтительных местоимений. — ИноТВ)…

Бип-боп-буп?

ДЖИНА КАРАНО: Ага.

То есть тем самым, если я правильно понимаю, вы показали средний палец, так?

ДЖИНА КАРАНО: Ну, это просто означало, что я могу поместить в свою биографию всё что захочу. Я могу делать всё что я хочу. Вот и всё, что я подразумевала.

Потому что вы думали, что живёте в свободной стране?

ДЖИНА КАРАНО: Да, потому что я думала, что это нормально. Вот именно!

Я высказывалась о локдаунах, массовой вакцинации и местоимениях задолго до того, как кто-то заявил об этом хоть слово, поэтому я слегка опередила всех остальных. Я уверена, что если бы я сделала это сейчас, то не вызвала бы такого шума.

Но поскольку я говорила об этом, когда все остальные молчали, особенно в нашей индустрии, мне позвонили из Lucasfilm и сказали: «Хорошо, нам нужно, чтобы вы поговорили с 45 представителями ЛГБТ-сообщества по Zoom. Нам нужно, чтобы вы связались с этими людьми по телефону и посмотрели такие-то документальные фильмы о жизни трансов».

И я ответила: «Ладно, я посмотрю ваши документальные фильмы и поговорю с вашими людьми. Но я не собираюсь общаться по Zoom с 45 незнакомыми людьми, которые могут записать видео на свои телефоны. И я считаю, подобное крайне оскорбительным».

В последние два года нас не перестаёт восхищать храбрость и то, что её проявляют люди, от которых этого совсем не ждёшь. Джина Карано — смелая женщина, и у нас получился действительно интересный разговор.

Дата выхода эфир 14 сентября 2022 года.