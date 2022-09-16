Мадуро – Европа обречена проиграть войну против России во всех аспектах

Санкции, введённые против РФ и её нефти и газа, нерациональны, необоснованны, нелогичны, — об этом, как пишет TeleSUR TV, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, эти ограничительные меры довели мир до безумия и ввергли западный мир в состояние опасного кризиса. Он также добавил, что Европа обречена «во всех аспектах» проиграть нынешнюю войну против Москвы.

НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Сегодня мы сталкиваемся с конъюнктурой, являющейся продуктом вооружённого конфликта на Украине, с конъюнктурой единственной в своём роде, с особенной конъюнктурой.

Мы немного побеседовали с нашим другом, генеральным секретарём (ОПЕК. — ИноТВ) Хайсамом аль-Гайсом о том, что произойдёт в дальнейшем. Санкции, введённые против Российской Федерации, против российской нефти и газа, нерациональны, необоснованны, нелогичны. Они довели мир до безумия, с которым мы познакомились в последние шесть месяцев. В частности, они ввергли так называемый западный мир, более всех Европу, а также Соединённые Штаты и, можем сказать, что и весь остальной мир, в состояние кризиса, опасного и таящего в себе риски для социальной, экономической и политической стабильности этих стран.

Поэтому и говорят, что нет слепца хуже, чем тот, кто не хочет видеть. Нет слепца хуже, чем тот, который хотя и может видеть, но закрывает себе глаза. И, похоже, что этим худшим слепцом, не желающим видеть, стали элиты Европы и США, которые настаивают на своих санкциях против России, которые стремятся создать энергетический кризис, бьющий по экономике, по торговле и по мировой стабильности.

На сегодняшний день аналитики в сфере геополитики не осознают экономического самоубийства Европы в её попытках убить Россию.

И с моральным авторитетом, имеющимся у нас благодаря нашей мирной дипломатии, с моральным авторитетом, имеющимся у нас благодаря тому, что мы являемся основателями организации ОПЕК, мы из Венесуэлы призываем мир к рациональности и к тому, чтобы были найдены пути дипломатии и мира для стабилизации неопределённостей и угроз для нефтяного рынка, энергетического рынка и экономики. Должен возобладать свет рациональности, логики и дипломатии!

Вы наблюдаете постоянное нарастание угроз на базе кризиса, который народы уже не могут терпеть. Мы уже видим, как народы Европы на улицах протестуют, противостоят иррациональности антироссийской санкционной политики.

Эту войну против РФ Европа обречена проиграть во всех аспектах — экономическом, энергетическом и во всех возможных её измерениях… и в геополитическом.

Дата публикации 15 сентября 2022 года.