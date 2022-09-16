Скандалы: Чёртово Колесо

Сразу после запуска громкий и дорогостоящий проект, построенный группой «Регионы», начал давать сбои

Вечером 10 сентября, в День города, состоялась торжественная церемония открытия 140-метрового аттракциона колесо обозрения «Солнце Москвы» во Всесезонном развлекательном комплексе «Парк будущего» на ВДНХ. Открывшееся колесо обозрения стало самым высоким таким аттракционом в Европе (ранее было 135-метровое лондонское London Eye) и вошло в первую пятёрку по размерам в мире.

Уже в день открытия оно начало давать сбои, и администрация «Солнца Москвы» приняла решение об ограничениях в работе аттракциона.

Что же произошло? Наверняка, вопросам безопасности при строительстве такого сооружения уделялось первостепенное значение. Аттракцион не могли открыть в «сыром» виде. Как пишет сетевое издание BFM.RU, перед запуском «Солнце Москвы» проходило разнообразные тесты, например, вместо людей в каждую кабину загружали по 60 бутылок с водой, в каждой — примерно по 20 литров. Проверяли работу электроники, устойчивость к порывам ветра, системы связи и грузоподъемность».

Подарок или покупка?

По информации, появившейся в телеграмм-каналах, техпригодность Колеса, качество строительства и прочность фундамента на вертикальную и горизонтальную нагрузки проверяла компания «Технотест» Геннадия Тузенко с уставным капиталом в 11 тысяч рублей. Так что, случись что с «Солнцем Москвы», Департамент строительства, выступавший, как пишут в телеграмм, заказчиком проверок, должен надеяться на лучшее. Стоимость аттракциона, правда, при этом, оценивается более чем в 12 млрд рублей.

На открытии было сказано, что группа компаний «Регионы» за свои деньги построила это великолепное сооружение», соответственно, почетное право выступить на церемонии открытия от имени исполнителя получил Амиран Муцоев, член совета директоров, директор по развитию и совладелец группы. Напомним, что группу «Регионы» называют основным инвестором проекта. Интересно при этом, что собственником 90% доли в ООО «ВДНХ-Колесо», созданного в 2016 году под этот инвестпроект, является не Амиран, а его брат – Алихан Муцоев. Ещё 10% в «ВДНХ-Колесо» у Максима Гресько, бывшего гендиректора Региональной общественной организации «Центр Содействия Правовой Помощи Военнослужащим и Членам Их Семей «Альфа-Центр». Этот факт мы упомянули, чтобы показать, насколько продуманным и серьёзным был подход к реализации грандиозных планов: позаботиться о поддержке силовых структур, как говорится, дело святое.

Кто выступит на открытии из братьев Муцоевых, являющих основными собственниками ГК «Регионы», видимо, было не принципиально важным. Безо всякого сомнения, такой чести были достойны оба сына Зелимхана Муцоева, действующего депутата Госдумы РФ от партии «Единая Россия», также участвующего в работе предыдущих пяти составов Думы. Да и есть ли вина «Регионов» в том, что аттракцион на время пришлось остановить?

Всё будет хорошо

Виталий Арутюнян, директор сети парков развлечений «Чайленд», считает, что «это какие-то технические причины, но не какая-то глобальная неисправность для этого колеса». Для сравнения, он указал на колесо обозрения в Дубае, самое высокое в мире, в подготовке открытия которого поучаствовал наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который на камеру попил кофе на крыше одной из капсул на высоте 250 метров над землей. В Дубае после открытия аттракциона была обнаружена небольшая ошибка, вследствие которой колесо пришлось ремонтировать, и простой продлился около восьми месяцев. Руководитель «Чайленда» выразил надежду, что в нашем случае такой проблемы быть не должно, поскольку изготовителем является серьёзная компания с мировым именем. «Колесо должно будет работать круглый год каждый день, поэтому то, что его включили и отключили и просят день, два, неделю, чтобы что-то настроить, это вполне нормальная вещь», – резюмировал Виталий Арутюнян.

Подрядчик, о положительном опыте и серьёзности которого высказался Арутюнян – это, видимо, швейцарская машиностроительная корпорация Intamin AG, которая помимо строительства аттракционов, занимались строительством и обслуживанием монорельсовой дороги, курсировавшей от ВДНХ до станции метро Тимирязевская. Юридически в России Intamin был представлен как ОАО «Московские монорельсовые дороги». В 2019 году Intamin закрыл компанию, а в следующем году мэрия Москвы отказалась от монорельса, как неэффективного и бесперспективного вида общественного транспорта.

Хотя официальный сайт «Солнца Москвы», подвергнувшись хакерским атакам, в 14 часов в четверг ещё не открывался, выразить свой оптимизм в отношении работы нового аттракциона хотим и мы. Верим, что и с текущими трудностями его создатели справятся также как и с теми, что возникали раньше.

Еще на стадии зарождения проекта, в 2020 году, группа местных жителей при поддержке члена общественной палаты Георгия Федорова, написала петицию в адрес столичных властей. Там указывалось, что строительство нового колеса, соотносимого по высоте с 45-этажным домом, планируется в районе плотной застройки, в 30 метрах от ближайшего дома. Местные жители переживали, что, если случится ураган, колесо может упасть на дома. Также опасения жителей вызывал возможный шум и световая подсветка, которая могла мешать жильцам ближайших многоэтажек. Согласование в Московской госэкспертизе проходило в течение 18 месяцев, место расположения колеса было пересмотрено (расстояние до жилого сектора увеличилось до 100 метров), а от традиционной фронтальной иллюминации отказались в пользу светового потока, направленного внутрь колеса. Запланированный к строительству здесь же многофункциональный центр решили заглубить ниже уровня земли, чтобы визуально уменьшить его объём. Как видим, всё решаемо.

Так что, надеемся, вскоре жители столицы смогут насладиться видами со 140-метровой высоты и на любимый город, и на его окрестности, ведь обзор, как ожидается, может быть до 50 километров.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”