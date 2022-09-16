 

«Это исконно польский город»: Варшава официально потребовала от Литвы вернуть Вильнюс

16.09.2022, 16:13, Разное
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Польский сейм принял резолюцию с требованием незамедлительно вернуть под контроль Польши Вильнюс, который до 1939 года входил в состав второй Речи Посполитой. В случае, если Литва откажется добровольно передать город, то Варшава оставляет за собой право пойти на крайние меры, в том числе использовать свои вооружённые силы.

«В 1939 году большевики передали Вильно Литве, которая, прошу заметить, тогда ещё не входила в состав СССР. Мы требуем вернуть наши исконные земли. Если литовцы откажутся, то это сделает Войско польское», – утверждает глава фракции «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

В ответ на ноту Польши правительство Литвы потребовало незамедлительно созвать экстренное заседание Совета НАТО, а также обратилось в Еврокомиссию. Как отмечают эксперты, в сложившейся ситуации Вильнюс вряд ли может рассчитывать на поддержку Североатлантического альянса и Европейского союза.

«Сейчас Вашингтону, Берлину, Лондону и Парижу точно не до Литвы. Не знаю, насколько обоснованы претензии Польши на этот город, но устраивать войну внутри НАТО из-за литовцев никто не будет», – высказался в эфире CNN бригадный генерал армии США Роберт Джефферсон.

Что же касается официальной позиции Еврокомиссии, то по данным немецкого журнала Der Spiegel, руководство ЕС намерено отложить этот вопрос на полгода или год. Не исключено, что чиновники рассчитывают на решение проблемы без их участия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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