 

Объявлена дата включения отопления в жилых домах Москвы

16.09.2022, 16:07, Разное
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В начале сентября в Москве заметно похолодало, из чего можно сделать вывод, что осень наступила в столице, как говорится, по расписанию. Отопление начали включать в городе со второй недели этого месяца. Сначала – в социальных учреждениях по их заявкам.

В воскресенье, 18 сентября, тепло начнут подавать в жилые дома Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, вся процедура включения отопления занимает несколько дней.

Перед началом нового отопительного сезона специалисты городских служб проделали большую работу. Они проверили и подготовили все тепловые магистрали и объекты, чтобы теплоснабжение потребителей на протяжении всего периода было надежным и стабильным.

По всему городу к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Все работы, которые были запланированы еще во время предыдущего отопительного сезона, провели по графику.

Помимо этого, в 2022 году в рамках программы капитального ремонта внутридомовые системы центрального отопления заменили более чем в 1,4 тысячи столичных домов. Комплексный ремонт инженерных систем гарантирует безаварийную работу зимой, отмечается на официальном портале мэра Москвы.

Напомним, отопление в жилых домах обычно появляться тогда, когда температура воздуха за окном на протяжении пяти дней ниже восьми градусов по Цельсию, и синоптики прогнозируют похолодание. За последние семь лет, согласно статистике, тепло появлялась в домах, как правило, в конце сентября – начале октября.

В ближайшие выходные, согласно прогнозу погоды, в Москве воздух прогреется до +17 градусов. В субботу ожидается малооблачность, а в воскресенье – небольшой дождь. На следующей неделе также велика вероятность осадков. В основном, будет облачно с прояснениями.

На днях заммэра Москвы Петр Бирюков
сообщал, что отопление появилось более чем в тысячи социальных учреждениях Москвы – детских садах, школах, поликлиниках, спортивных объектах. На предприятия торговли и промышленности тепло подается немного позже.


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