Мнение: Идейная нищета креакла

Черчилль как-то пошутил: «Политическая карьера – это движение от неудачи к неудаче с возрастающим энтузиазмом». Вполне возможно, что неудача Демкоалиции всех, так сказать, статусных оппозиционеров страны – Навального, Милова, Касьянова вкупе с незримо витающим над ними образом Бориса Немцова – означает нечто большее, чем просто «малость облажались с идеологическим обеспечением кампании». Из «малость облажались» следует всего лишь, что надо собраться, взять себя в руки и, как тот прапорщик из анекдота, трясти дальше.

Но, возможно, энтузиазм уже имеет смысл умерить. Что, если мы сейчас видим попросту крах самой идеи, лежавшей в основе всего «демократического протеста» – идеи о «бунте среднего класса»? Крах идеи Среднего Класса как некоей самостоятельной сущности, способной взять на себя власть и, стало быть, ответственность за всю Россию?

Ведь вот ругаем мы Волкова с Навальным за робкую скромность притязаний, за нежелание даже думать о том, чтобы взять контроль над регионом или хотя бы городом, за стремление даже при работе в регионах опираться на московских хипстеров… А надо ведь не ругать, а пожалеть. Вся эта скромность ведь – не от хорошей жизни, а оттого, что у «демократических партий», даже вместе взятых, банально НЕТ ЛЮДЕЙ.

Как прикажете тому же Волкову «брать под контроль» ту же самую Костромскую облдуму, если даже «первую тройку» партсписка с трудом удается сформировать? Парнас пытался в этом году поучаствовать в выборах в четырех регионах – и в трех из них во главе списка ставили москвича; та же петрушка наблюдалась и у отколовшейся «Гражданской Инициативы» в Калуге (там «паровозом» шел москвич Андрей Нечаев). Илья Яшин в Костроме и совсем уж экзотический для Калуги Андрей Заякин – это, конечно, наглость, но наглость во многом вынужденная; просто надо было ставить в бюллетень ХОТЬ КОГО-ТО.

А ведь для «контроля» над облдумой надо как минимум два десятка депутатов. Желательно, конечно, местных. Но при этом лояльных и разделяющих «линию партии» (какая она, кстати?) Откуда ж их брать Навальному – по объявлению набирать?

Эта кадровая скудость – вовсе не какое-то досадное недоразумение. Это, думается, индикатор слабости того самого «среднего класса», на который наше демдвижение пытается делать ставку.

А его просто реально очень мало! В столицах еще туда-сюда, 27% для Навального набирается – а в провинции совсем швах. Слишком тонок этот слой, а в той же Костромской области, особенно вдали от облцентра – и вовсе неразличим.

То же можно сказать и о скудости идейной. «Офисный планктон», «клерки», «боевые хомячки Навального», «креаклы» – у российского «среднего класса» много имен, но, в общем, нетрудно заметить, что по самой своей природе этот класс – обслуживающий, то есть ведомый. Если вдуматься, сама идея сделать его «главным двигателем реформ» и «опорой сопротивления» – довольно дикая.

То есть планы «Демократической коалиции» перехватить контроль над страной у путинского бюрократического аппарата выглядят откровенно утопическими. Креаклов, во-первых, в масштабах страны слишком мало, а во-вторых, и креативность у них довольно специфическая. Инфантильная, если говорить без обиняков.

А что же делать? – спросят меня друзья-креаклы в легкой растерянности. Ответ, на самом деле, очевиден: необходим союз «среднего класса» с предпринимателями. Причем взаимоотношения надо поставить с головы на ноги: интересы мелкого и среднего бизнеса – во главу угла, предприниматели – на ведущие роли во всех партсписках, «средний класс» – на правах младшего партнера.

Отсюда, кстати, еще одна характерная ошибка Парнаса в Костроме: совершенно непонятно, почему на втором месте в списке оказался отставной чиновник-номенклатурщик, бывший глава Налоговой службы (!).

Власти, кстати, прекрасно отдают себе отчет в том, откуда исходит реальная опасность – и предпринимают все возможные меры для того, чтобы отсечь даже малейшие поползновения бизнеса на участие в политике. Практически вся «реформа» избирательного законодательства была направлена именно на это – начиная от отмены избирательного денежного залога для регистрации на выборах. Сами по себе креаклы, без поддержки бизнеса, российской власти не опасны – будь они хоть на выборах, хоть на митингах. Только бесконечная (воистину инфантильная) самонадеянность и апломб пока не дают нашим хипстерам и креаклам замечать, что из них постоянно делают мальчиков для битья.

Российский бизнес – это, само собой, тоже не подарок. Еще в период первой русской революции не раз было замечено, что «наши буржуа пугливы, трусливы и всегда готовы предать собственные долгосрочные интересы (и своих искренних сторонников) ради каких-то мелких гешефтов». Однако это лишь означает, что такой союзник, как средний класс, пугливой отечественной буржуазии тоже очень бы пригодился.

Остается только преодолеть взаимную подозрительность и неприятие, к тому же умело и постоянно подогреваемую на уровне госпропаганды: например, популярный сюжет массы сериалов – как злой приблатненный бизнесюк адскими способами портит жизнь честному хипстеру: насилует его жену, переезжает мерседесом дочь, отбирает квартиру, выгоняет с работы его самого и престарелых родителей и т.д.

Действительность, однако, подала четкий сигнал: если демдвижение не повернется лицом к бизнесу – у него нет ни малейших перспектив (2015)