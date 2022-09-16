ГРАД ползучий

Где ищет и находит новых «врагов народа» Захар Прилепин и его «группа по расследованию антироссийской деятельности».

На презентации ГРАДа — так называемой «группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры» — 3 августа прозаик Захар Прилепин сидел в центральном кресле во главе стола. В тесном кабинете на 13-м этаже Госдумы он, конвульсивно подергиваясь, обличал деятелей культуры, занявших «антинародную позицию» по вопросу Крыма в 2014 году и не поддержавших СВО в 2022-м:

«С такой культурой далеко не уедешь <…> Культура выступает против собственного народа — значит, с культурой что-то не в порядке».

Прилепин предлагает себя власти в качестве «нового Луначарского», считает политтехнолог и галерист Марат Гельман*, признанный в РФ «иноагентом». В интервью другому иноагенту, «Радио Свобода»*, Гельман заявил, что ГРАД — инициатива Прилепина, а Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая РФ — За правду» и самая формально статусная фигура в группе, видимо, «для Прилепина получил какой-то кивок в администрации [президента]».

На презентации ГРАДа Миронов сидел по правую руку от Прилепина с каменно-мрачным лицом. А спустя неделю именно ему пришлось первым дезавуировать наиболее одиозную инициативу, которую общество связало с ГРАДом, — публикацию черного списка деятелей культуры.

«Доносчику первый кнут»

Так называемый «список 142-х» появился 5 августа во множестве изданий. На самом деле фамилий в списке 140, но составители дважды, с явным пристрастием, вписали в него известных продюсеров Сергея Сельянова и Александра Роднянского.

Вообще небрежность, малограмотность и фактическая неточность списка поразили не менее его доносной сути. Протестную позицию («против») приписали некоторым вообще молчащим на тему СВО, а некоторые многословные сетевые комментаторы получили маркер «молчит».

Давно фейсбук** и медиа не вскипали так дружно, высоко, пенисто — и резонно. Потому что вызов был брошен всему цеху литераторов: именно они преобладают в списке — притом что невидимый «оперуполномоченный» расписал занятия и профессии («сценарист», «критик», «писатель», «журналист/ка», «переводчик», «издатель», «филолог», «редактор», «литературовед» и т.п.) иногда как попало. Нагло решили «поучить родину любить» и дуайенов цеха, Якова Гордина и Сергея Чупринина, людей с заслугами перед отечественной словесностью. Задев их, задели всех.

В списке читается и угроза. Расчет на цеховую память репрессий.

Сто с лишним лет люди бель летр — мишени государственного террора. И когда патриотическая общественность в телеграм-каналах начинает язвить карикатурных либералов с флэт-уайтом в руке и на самокате, ей стоит вспомнить, что наши — и ее — цеховые предшественники мытарились до Ванинского порта тысячами, махали не кофейным стаканчиком, а киркой, а когда упокоились, то уподобились «святым своим, убитым, как собаки, зарытым так, чтоб больше не найти», по выражению поэта Ольги Седаковой.

Возможно не соглашаться друг с другом, но списками — этим инструментом конвоиров — играть нельзя. Тут табу абсолютное.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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