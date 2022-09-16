 

Вышел первый трейлер байопика о Уитни Хьюстон, который снял режиссер “Богемской рапсодии”

16.09.2022, 15:35, Разное
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К выходу готовится новый байопик – теперь о жизни и творчестве Уитни Хьюстон. Накануне кинокомпания Sony опубликовала первый трейлер картины, названной в честь знаменитого хита певицы “I Wanna Dance With Somebody” (“Я хочу потанцевать с кем-нибудь”). Главную роль исполнила звезда сериала “Конец гребаного мира” Наоми Экки, перед которой стояла непростая задача не просто изобразить Хьюстон, а максимально точно скопировать культовый вокал. Режиссером ленты выступила Каси Леммонс, наиболее известная работой над сценарием нашумевшей “Богемской рапсодии”.  

Создатели описывают фильм как “законченный портрет сложной и многогранной женщины, стоящей за великим голосом”. Сюжет расскажет о тернистом пути Хьюстон от простой хористки из Нью-Джерси до мировой суперзвезды и самой продаваемой певицы всех времен. Кстати, в трейлере звучит знаменитый ответ Уитни критикам, которые обвиняли певицу в том, что ее музыка “недостаточно черная”. 

Послушайте, я не знаю, как петь черное, и не знаю, как петь белое. Я просто знаю, как петь. 

В свое время Уитни Хьюстон полюбили не только за умопомрачительные вокальные данные, но и за душещипательные баллады, знакомые даже тем, кто родился десятилетия спустя — “Greatest Love of All”, “I Have Nothing”, “I Will Always Love You” и многие другие. Выпустив дебютный альбом в 1985 году, она стала настоящей сенсацией в мире музыки.  

В 1992 году Уитни дебютировала в качестве актрисы в романтической драме “Телохранитель” с Кевином Костнером. Позже она сыграла крестную фею в “Золушке” и выступила продюсером диснеевских фильмов “Дневник принцессы” и “Девочки-гепарды”. К сожалению, ни мировая слава, ни деньги не сделали певицу счастливой. На протяжении всей жизни она боролась с депрессией и зависимостью, и скончалась в 2012 году в возрасте 48-ми лет, утонув в ванне отеля в Беверли-Хиллз. 

Релиз нового байопика “Я хочу потанцевать с кем-нибудь” запланирован на 21 декабря этого года. 


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