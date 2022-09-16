 

“Мне потребовался год, чтобы осознать”: Крисси Тейген призналась, что у нее был не выкидыш, а вынужденный аборт

16.09.2022, 15:35, Разное
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36-летняя супруга Джона Ледженда Крисси Тейген, которая сейчас беременна, откровенно рассказала об аборте, который сделала в 2020 году. На откровенную беседу она решилась на саммите Проппера Дейли “День неразумных разговоров” в Беверли-Хиллз. Телеведущая и модель призналась, что не смогла принять случившееся и убедила себя в том, что у нее случился выкидыш. Трудное решение Тейген приняла на 20-й неделе беременности, когда окончательно смирилась с тем, что и она, и малыш могут не выжить. 

Давайте просто назовем это правильным словом: это был аборт. Аборт, чтобы спасти мою жизнь, – сказала она, – Два года назад, когда я была беременна Джеком, мне пришлось принять много трудных и душераздирающих решений. На полпути стало совершенно ясно, что он не выживет, и я тоже не выживу без хирургического вмешательства.

Тогда Тейген и Ледженд сообщили всем, что ребенок погиб от осложнений, вызванных частичной отслойкой плаценты, в результате чего плод остался без кислорода, а у матери началось кровотечение. Пара поделилась душераздирающими снимками из больницы, но умолчала о некоторых деталях. Крисси и сама долгое время считала смерть Джека выкидышем, пока супруг не помог ей осознать, что на самом деле это был аборт. 

Я сказала всему миру, что у нас был выкидыш, и мир согласился. Все заголовки твердили, что это был выкидыш, – призналась она, – Я чувствую себя глупо из-за того, что мне потребовался целый год на осознание. 

Крисси отметила, что они с Джоном по древней тайской традиции посадили в своем дворе дерево в честь нерожденного Джека. Ранее в этом году она откровенно рассказывала подписчикам, как планирует очередную беременность и проходит курс ЭКО. О том, что в семье селебрити ожидается пополнение, стало известно месяц назад. А на днях Джон Лежденд выпустил новый романтичный видеоклип к 9-ой годовщине брака, в котором снялась и беременная Тейген.

Напомним, что Крисси Тейген и Джон Ледженд встретились в 2007 году на съемках клипа на композицию Ледженда под названием “Stereo”. В 2011-м Джон сделал Крисси предложение, а двумя годами позже влюбленные сыграли свадьбу на озере Комо в Италии. Они растят двоих очаровательных детей — 6-летнюю дочь Луну Симону и 4-летнего сына Майлза Теодора. 


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