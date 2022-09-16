Мнение: Покушение на полномочия Путина?

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал губернаторов провести «самомобилизацию» в регионах. Мол, «Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. И одним из таких начинаний сегодня должна стать «самомобилизация»». Мол, главам регионов не следует дожидаться объявления в России военного положения или же «отсиживаться», дожидаясь окончания спецоперации. Мол, каждый руководитель региона способен подготовить для участия в спецоперации не менее 1000 добровольцев, что в масштабах всей страны составит группировку в 85 000 военных – «почти армию»».



Отсюда

Вообще-то основа федерализма России – это разделение полномочий между центром и регионами. А проведение мобилизации – это прерогатива именно федерального центра. И то, что предлагает Кадыров – это, по-моему, покушение на основы российской государственности, попытка отобрать полномочия федерального центра и президента России.

Более того, инициатива Кадырова попахивает попыткой создания региональных армий. Очевидно, что 1000 добровольцев в одночасье не превратить в боеспособные воинские подразделения. Чтобы подготовить танкиста или артиллериста необходимо не менее полугода. Для подготовки связистов или разведчиков необходимо еще больше времени. И по всему получается, что набранные сегодня в регионах по 1000 добровольцев, будут готовы к боевым действиям не ранее весны следующего года.

А какие могут начаться боевые действия весной следующего года – одному Аллаху известно.

Недоумеваю, почему глава СКР Александр Бастрыкин не требует проведения проверки инициативы Кадырова?

Фотография отсюда

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