Мнение: В Луганске убит генпрокурор ЛНР
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В Луганске в результате теракта был убит генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко, а также его заместитель Екатерина Стелгенко.
Взрывное устройство сработало в здании генеральной прокуратуры.
В очередной раз напоминаю, что в России СБУ и ГУР МОУ до сих пор не признаны террористическими организациями.
Относительно "центров принятия решений" вы и сами все знаете, не буду повторяться.
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Источник: Colonel Cassad
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