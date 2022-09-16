 

Мнение: В Луганске убит генпрокурор ЛНР

16.09.2022, 15:30, Разное
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В Луганске в результате теракта был убит генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко, а также его заместитель Екатерина Стелгенко.
Взрывное устройство сработало в здании генеральной прокуратуры.

В очередной раз напоминаю, что в России СБУ и ГУР МОУ до сих пор не признаны террористическими организациями.
Относительно "центров принятия решений" вы и сами все знаете, не буду повторяться.

Источник: Colonel Cassad


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