Мнение: В Луганске убит генпрокурор ЛНР

В Луганске в результате теракта был убит генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко, а также его заместитель Екатерина Стелгенко.

Взрывное устройство сработало в здании генеральной прокуратуры.

В очередной раз напоминаю, что в России СБУ и ГУР МОУ до сих пор не признаны террористическими организациями.

Относительно "центров принятия решений" вы и сами все знаете, не буду повторяться.

—